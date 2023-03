La dolorosa malattia di Guenda Goria | I primi sintomi dopo il Grande Fratello

Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista parlando della dolorosa malattia che la affligge da un po’ di tempo. Le persone sottovalutano questa patologia e molti tendono a non credere a quello che i malati provano.

Le testimonianze delle persone famose enfatizzano di più il problema, soprattutto perché le loro parole vengono ascoltate da un bacinetto molto più ampio rispetto a quello delle “persone comuni”. Ecco perché Guenda Goria ha deciso di rilasciare la sua testimonianza sulla terribile e dolorosa malattia che l’ha colpita. C’è ancora un tabù su questa patologia e non si viene ancora presi sul serio.

Chi è Guenda Goria?

Guenda Goria è la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria. Fin da bambina ha sempre amato la recitazione e il piano forte, motivo per cui si è diplomata sia al Conservatorio Verdi di Milano, sia al The Actor’s Academy di Milano dove ha studiato anche danza per 10 anni.

Guenda è sempre stata molto legata a sua mamma Maria Teresa che l’ha sempre spronata a realizzare il suo sogno. Ha recitato in fiction quali Violetta Sforza, Il Paradiso delle Signore, ecc. e ha partecipato al Grande Fratello Vip, l’Isola dei famosi e I Raccomandati.

Nonostante una vita amorosa molto travagliata, la Goria ha finalmente trovato il suo grande amore che gli ha restituito serenità e soprattutto stabilità, l’attore e videomaker, Mirko Gancitano, conosciuto durante una vacanza a Sharm El Sheik.

La malattia di Guenda Goria

Guenda Goria ha recentemente rilasciato una lunga intervista sul magazine Fanpage.it, parlando di quella dolora malattia che l’ha colpita che l’ha fatta quasi morire. La patologia che la affligge da molto è l’Endometriosi, una malattia latente che è comparsa subito dolo l’uscita da parte sua dal Grande Fratello Vip. Da quel momento terribili dolori l’hanno invasa durante ogni ciclo mestruale.

Ecco che cosa ha dichiarato, parlando anche di quando ha rischiato di morire per una gravidanza extrauterina:

“Molte donne si sentono non ascoltate, non prese sul serio. C’è il tabù, c’è la vergogna, l’imbarazzo di parlare dei dolori insostenibili che l’endometriosi provoca durante le mestruazioni. Spesso, quando dici di stare male, pensano che tu stia mentendo…La malattia inizialmente era silente – ha confessato la pianista, proseguendo – si è manifestata nel periodo in cui sono uscita dal Grande Fratello. Credo che anche lo stress abbia contribuito; avevo dolori anomali, lancinanti, invalidanti durante il ciclo mestruale…Stavo morendo: ho sentito proprio di andarmene, ho avuto un’emorragia interna devastante, un dolore atroce, sono svenuta. È mancato poco, veramente poco… La malattia ti costringe a fermarti, ti rendi conto che non puoi vivere sempre di corsa…”.