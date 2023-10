Super Mario Bros – Il Film: in arrivo uno spin off su Peach?

Da qualche tempo si mormora che si potrebbe realizzare uno spin off sulla principessa Peach, ispirato al film di Super Mario Bros uscito l’anno scorso.

Circa un anno fa, nelle sale di tutto il mondo è uscito Super Mario Bros – Il film. La pellicola raccontava la storia dei due fratelli Mario e Luigi, idraulici di New York, che vengono catapultati in una dimensione abitata da creature fantastiche, tra cui Toad e il crudele Bowser. Il regno dei funghi è governato dalla principessa Peach, umana che è stata abbandonata appena nata.

Il film è piaciuto tantissimo al pubblico e, senza dubbio, è servito anche a rilanciare lo storico videogioco, che fin dagli anni ’80 si piazza come uno dei più venduti e conosciuti da generazioni diverse. Proprio come è successo con Barbie, il film non aveva lo scopo solo di raccontare una storia e intrattenere, ma anche di lavorare sul brand.

Tra i personaggi che il pubblico ha amato di più, ci sono stati Bowser – la sua canzone, in particolare, è piaciuta tantissimo, tanto che si dice che andrebbe candidata ai prossimi Oscar – e proprio la principessa Peach. Il suo personaggio è molto interessante e c’è chi dice che meriterebbe addirittura uno spin off tutto suo.

Super Mario Bros, in arrivo lo spin off su Peach?

Nonostante il grande successo, al momento Super Mario Bros non ha ottenuto il permesso per iniziare a lavorare su un sequel, anche se la scena dopo i titoli di coda faceva presagire che la storia sarebbe continuata, per di più con l’arrivo di Yoshi. Nintendo ha deciso di sfruttare il film per rilanciare i personaggi che nel videogame hanno poca personalità e così è stato anche per la principessa, che nel film mostra una caratterizzazione completa.

Nel film, Peach è una leader coraggiosa e carismatica, nonché amatissima dal suo popolo. La sua personalità ha conquistato anche il cuore del suo acerrimo nemico, Bowser, che la ricatta e cattura tutti gli abitanti del loro mondo per costringerla a sposarlo. In Super Mario Bros, inoltre, vengono rivelate alcune brevi informazioni sulla principessa e viene detto che è umana, ma che è stata abbandonata nel Regno dei funghi appena nata e lì adottata e cresciuta dai Toad.

Come sostenuto da Coming Soon, questa caratterizzazione del personaggio è piaciuta molto ai fan e si mormora che in Nintendo si stia pensando di lanciare uno spin off con Peach protagonista, rivolto per la maggior parte a un pubblico femminile. Nell’universo di Super Mario, infatti, i personaggi femminili non mancano: basti pensare alla principessa Daisy, o anche a Rosalina, Dixie Kong, Toadette e Birdo.