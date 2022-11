Super Mario Bros. – Il Film: il nuovo trailer svela alcuni dettagli strepitosi

Grandi notizie per l’adattamento cinematografico del celebre videogioco degli anni ’90, Super Mario Bros. È uscito il secondo trailer ufficiale dove si scopre qualcosa in più sulla trama e la data in cui potremo vedere la pellicola al cinema.

Non c’erano grandi effetti speciali negli anni ’90, eppure (forse sono di parte), le cose migliori sono nate in quegli anni. Una di queste è il mitico idraulico baffuto con il cappello rosso, Super Mario Bros. A scuola si andava con il Game-Boy della Nintendo nello zaino e durante l’intervallo si andava avanti con i livelli.

Da quel periodo così spensierato, di anni ne sono passati molti, ma il mito di Mario non cadrà mai. Le generazioni di oggi, anche se lo conoscono in veste diversa, in Full Hd e con videogiochi differenti dall’originale, continuano a giocarci. Motivo per cui il 6 aprile 2023, uscirà il film al cinema. Nel mentre possiamo conoscere qualche dettaglio in più sul film grazie al secondo trailer ufficiale da poco online.

Cosa sappiamo dopo aver visto il trailer

Dopo aver visto il trailer del film d’animazione prodotto dalla Nintendo e dalla Illumination Paris (celebre per altri film cult come Sing e Cattivissimo Me), si è scoperto che troveremo i due cugini idraulici, Mario e Luigi intenti a proteggere il mondo e la principessa Peach dai piani di conquista del villain, Bowser.

Il combattimento sarà epico, ci saranno molti riferimenti alle serie dei videogiochi e la comparsa di personaggi di altri franchise, come Donkey Kong. La principessa Peach sarà molto meno “donzella in pericolo” degli esordi, ma la sua indipendenza, tenacia e la sua grinta sarà più simile al movimento femminista di oggi. Insomma ne vedremo sicuramente delle belle in questo nuovo film di Super Mario Bros, in uscita il 6 aprile 2023 al cinema.

Chi darà la voce ai personaggi

I personaggi principali del film d’animazione Super Mario Bros, saranno doppiati da attori di serie A, come per esempio Chris Pratt darà la sua voce a Mario, Charlie Day farà “parlare” Luigi, Jack Black sarà Bowser e Anya Taylor-Joy sarà Peach. Ovviamente queste saranno le “voci” della versione originale, in seguito sapremo anche i nomi effettivi del doppiaggio italiano.

Nell’attesa di vedere questo film che evoca molti ricordi per le generazioni passate, sarete tutti felici di tornare nel Regno dei Funghi insieme a Mario, Luigi e Peach nel nuovo secondo trailer rilasciato dalla Nintendo. Ce la faranno i nostri eroi a sconfiggere il re dei Koopa e gli altri cattivi, facendo così trionfare il bene?

Questo si scoprirà il 6 aprile 2023 quando Super Mario Bros uscirà al cinema, dopo aver festeggiato il suo 40° anniversario da quando è stato creato dall’idea geniale di Shingeru Miyamoto.