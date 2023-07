Non solo Barbie: arriva il film su Polly Pocket

Dopo il successo di Barbie, anche Polly Pocket avrà il suo film. Ecco chi interpreterà la minuscola bambola degli anni ’80.

Barbie è da poco arrivato al cinema e continua a guadagnare sempre di più al botteghino. Il film sta ottenendo il successo sperato, dopo circa un anno di campagna marketing e speculazioni e in generale sembra che le interpretazioni di Margot Robbie e Ryan Gosling stiano convincendo il pubblico e la critica.

Ovviamente, non è il primo film che porta in scena un giocattolo famoso: basti pensare, per esempio, a Toy Story (dove, tra l’altro, compare anche la stessa Barbie), a Transformers o alle Tartarughe Ninja. Un’altra bambola, però, ha deciso di avere il suo film: stiamo parlando di Polly Pocket, minuscola bambola diventata famosissima negli anni ’80 e ’90.

La sua caratteristica principale consisteva proprio nelle sue dimensioni: era alta solo pochissimi centimetri (abbastanza per entrare in tasca, come suggerisce il suo nome) e di conseguenza tutti i suoi accessori erano minuscoli. La bambolina è stata prodotta sempre da Mattel, l’azienda che ha lanciato sul mercato anche Barbie.

Come dichiarato da Variety, presto verrà realizzato un film su Polly Pocket: ecco chi interpreterà la bambola. Esistono già delle serie animate su di lei, ma questa volta si tratterà di un live action.

Polly Pocket, Lilly Collins sarà la protagonista

Come riportato da Variety, il ruolo di Polly Pocket è già stato assegnato a Lilly Collins, celebre soprattutto per la sua parte da protagonista nella serie Netflix Emily in Paris. Per ora non c’è ancora un titolo definitivo del film, ma si sa che sarà scritto e diretto da Lena Dunham e che si tratterà di una commedia per famiglie.

A tal proposito, ha parlato Robbie Brenner, che ha prodotto già Barbie e si occupa di tutti i progetti cinematografici relativi a Mattel: “Prima di tutto, Lily e Lena sono due delle mie donne preferite in assoluto. È stata una collaborazione straordinaria. Lena è così collaborativa e si rimbocca le maniche e le piace davvero prendere appunti e ascoltare. È incredibile. Lily è così intelligente, così specifica e così produttiva. È stata una collaborazione incredibile, quindi ne siamo entusiasti“.

Mattel non ha intenzione di fermarsi alle sue bambole più famose. L’idea è quella di realizzare altri dodici film, tutti mirati a rilanciare alcuni dei loro giocattoli più amati e popolari. Più nello specifico, sembra che in cantiere ci siano pellicole anche su Uno, Hot Wheels, La palla magica, Il trenino Thomas, Barney & Friends, Matchbox e Big Jim. Di alcuni di questi esiste già il cartone animato.