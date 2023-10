Wonka: trama, trailer e cast del film con Timothée Chalamet

La trama, il trailer e il cast del film con Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka.

La trama, il trailer e il cast del film Wonka diretto da Paul King. Tra due mesi, per la precisione il prossimo 14 dicembre, arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’attesissimo Wonka, film diretto dal regista Paul King con Timothée Chalamet e che rappresenta un prequel della pellicola del 1971 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart.

Wonka: la trama

Wonka è come detto un prequel del film su Willy Wonka del 1971 diretto da Mel Stuart. Di conseguenza, il film di Paul King punta a raccontare la storia delle origini di un personaggio creato dallo scrittore Roald Dahl nel libro per bambini La fabbrica di cioccolato del 1964.

La pellicola ci mostra dunque le avventure di Willy Wonka prima dell’apertura da parte di quest’ultimo della sua fabbrica di cioccolato, e sarà possibile assistere tra le altre cose anche al primissimo incontro tra Wonka e i simpatici Umpa Lumpa.

Wonka: il trailer

A dirigere questo Wonka è come detto Paul King. Regista e sceneggiatore britannico classe 1978, King è noto principalmente per aver diretto i due film di Paddington arrivati nei cinema rispettivamente nel 2014 e nel 2017.

Il film è prodotto da David Heyman, produttore tra l’altro di Harry Potter, Gravity, Animali Fantastici e lo stesso Paddington, da Alexandra Derbyshire (Paddington, Jurassic World: Dominion) e da Luke Kelly (Le streghe). Tra i produttori esecutivi figurano invece Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison e Tim Wellspring.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Wonka.

Wonka: il cast

Il volto principale del cast di Wonka è ovviamente quello di Timothée Chalamet, ormai uno dei più importanti attori del panorama cinematografico mondiale. Dopo alcuni piccoli ruoli in film come Interstellar di Christopher Nolan e Hostiles – Ostili di Scott Cooper, Chalamet inizia a salire alla ribalta con Lady Bird di Greta Gerwig e soprattutto con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Da lì l’ascesa dell’attore è continua e inarrestabile, con ruoli sempre più importanti in altri film come Il re, The French Dispatch, Bones and All e soprattutto la versione di Dune di Denis Villeneuve, il cui secondo capitolo arriverà nei cinema nel marzo del 2024.

Altro nome illustre del cast di Wonka è quello di Olivia Colman, tra le migliori attrici degli ultimi anni e celebre per i propri ruoli in film come La Favorita (che le ha fatto vincere il Premio Oscar nel 2019), The Father – Nulla è come sembra e La figlia oscura oltre che per la serie Netflix The Crown. A completare il cast vi sono infine Hugh Grant nei panni di un Umpa Lumpa, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Sally Hawkins e Rowan Atkinson.