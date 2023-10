David Gordon Green: il prossimo futuro del regista

La possibile nuova direzione del regista dopo la direzione di L’esorcista – Il credente.

David Gordon Green potrebbe andare verso un cambio di rotta dopo il suo ultimo film. Tra i registi più interessanti e di talento dell’ultima generazione rientra di sicuro anche David Gordon Green, regista reduce dalla direzione di L’esorcista – Il credente in arrivo il 5 ottobre nelle sale cinematografiche italiane. Ecco la direzione che potrebbe prendere il regista e sceneggiatore statunitense da qui al prossimo futuro.

Il possibile cambio di rotta di David Gordon Green

All’inizio della sua carriera e dopo aver fatto esperienza con un paio di cortometraggi, David Gordon Green ha fin da subito sorpreso tutti gli addetti ai lavori firmando opere indipendenti che sono state enormemente acclamate dalla critica. Basti pensare a film come George Washington del 2000, All The Real Girls del 2003 o anche a Undertow del 2004. Da lì Green ha poi iniziato a lanciarsi nel campo delle commedie, con un’importante svolta rappresentata da Pineapple Express del 2008.

Il brillante regista di questi lavori ha però successivamente lasciato spazio ad un autore protagonista di diverse meno pellicole molto meno personali, come la recente trilogia appartenente alla saga cinematografica horror di Halloween o all’ultimo L’esorcista – Il credente. Film in grado di attirare una fetta estremamente maggiore di pubblico ma che lasciano poco spazio all’inventiva e alla creatività di Green. Il regista, alla luce di tutto ciò, potrebbe prendere in considerazione l’idea di effettuare un drastico ritorno alle proprie origini, puntando a mettere su storie indipendenti come quella di quel George Washington che attirò giustamente l’attenzione di tutti agli inizi del ventunesimo secolo.

Da questa pellicola, un dramma di formazione incentrato su un gruppo di bambini afroamericani, David Gordon Green è poi passato all’amore adolescenziale di All The Real Girls, all’aura thriller di Undertow e al tema della perdita dell’innocenza di Snow Angels. Tutto questo ha portato poi alla commedia Pineapple Express con protagonisti Seth Rogen e James Franco, una pellicola che ha segnato se vogliamo l’inizio della discesa di Green verso standard qualitativi inferiori.

Gli ultimi lavori di David Gordon Green

Reduce dai fallimenti di Your Highness e The Sitter, David Gordon Green aveva mostrato segni del suo vecchio cinema con Prince Avalanche con Paul Rudd ed Emile Hirsch e con Joe, film con protagonista Nicolas Cage. Nuova grande delusione verrà però poi rappresentata dalla trilogia di Halloween composta da Halloween del 2018, Halloween Kills del 2021 e Halloween Ends del 2022: tre pellicole che restano eccessivamente legate al cult di John Carpenter del 1978.

Infine ecco arrivare L’esorcista – Il credente, film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 ottobre. La speranza è che in questa pellicola si possano intravedere tracce dei lavori del David Gordon Green degli esordi, che mostravano il talento di un regista che si è poi un po’ perso all’interno della politica degli studios e dei grandi franchise cinematografici.