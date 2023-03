Super Mario Bros: il trailer finale del film

Ecco il trailer finale dell’attesissimo Super Mario Bros.

Il film sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 5 aprile.

Il momento tanto atteso sta finalmente per arrivare. Tra poco meno di un mese tutti i numerosi fan di Super Mario potranno godersi il nuovo film dedicato all’eroe del celebre videogioco Nintendo. In attesa dell’avvicinamento all’evento, è stato presentato il trailer finale della pellicola.

Super Mario Bros: il trailer

L’ultimo trailer ufficiale di Super Mario Bros è stato mandato in onda dalla Nintendo nella giornata di giovedì 9 marzo tramite un apposito Direct dedicato.

Una clip soddisfacente e ricca di dettagli e possibili anticipazioni in merito a ciò cui si potrebbe con molta probabilità assistere nel corso della visione del film. Come mostrato dalla clip, Bowser è riuscito a creare un proprio esercito dopo aver imprigionato Luigi: piano principale dell’antagonista è quello di distruggere tutto il Regno dei Funghi.

Il destino dell’intero mondo è dunque ancora una volta nelle mani di Mario, che conta sull’aiuto di DK e di Peach per cercare di riuscire a sventare la minaccia. Una missione nel corso della quale l’amato Super Mario avrà occasione non solo di mettere in mostra tutte le mosse tipiche dei videogiochi ma anche di mettersi alla guida del suo classico kart.

Ecco di seguito il trailer finale.

Super Mario Bros: la regia

Super Mario Bros, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 5 aprile, è stato affidato alla regia di Aaron Horvath e di Michael Jelenic, che hanno già prodotto in passato film come ad esempio Teen Titans Go!

Autore della sceneggiatura del film, prodotto dal fondatore di Illumination Chris Meledandri insieme a Shigeru Miyamoto di Nintendo, è stato invece Matthew Fogel, che ha lavorato in passato a prodotti come Minions 2 e The Lego Movie 2.

Il cast dei doppiatori

Per quanto riguarda il cast dei doppiatori della versione inglese del film, a dare la voce al protagonista sarà Chris Pratt (Claudio Santamaria invece in quella italiana). A fare compagnia al Peter Quill del Marvel Cinematic Universe ci saranno tanti altri nomi importanti: a doppiare Luigi e la Principessa Peach saranno rispettivamente Charlie Day, noto per i due film di Come ammazzare il capo e vivere felici, e Anya Taylor-Joy, che ha recitato di recente nell’acclamato The Northman di Robert Eggers.

Riguardo invece al cattivo del film, a prestare la propria voce a Bowser sarà l’amatissimo Jack Black, fondatore del gruppo dei Tenacious D diventato sempre più celebre negli anni anche in ambito cinematografico grazie ad interpretazioni come quella in School of Rock del 2003.

A completare il cast altri nomi considerevoli come quelli di Keegan-Michael Key e Seth Rogen, che danno la loro voce rispettivamente ai personaggi di Toad e di Donkey Kong.