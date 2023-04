“Super Mario Bros”: la sua canzone “Peaches” merita un Oscar

La canzone Peaches che fa da sottofondo al film Super Mario Bros. è stata talmente tanto apprezzata che è idonea per vincere un Oscar. Non solo per la sinfonia e per la performance di “Bowser”, ma anche per l’eccellente lavoro svolto con il video musicale.

Super Mario Bros è uscito da pochi giorni al cinema ed è già considerato un film record d’incassi. Viene apprezzato tutto, non solo la trama, la grafica e i personaggi, ma anche la canzone Peaches, la quale si merita un Oscar per la sua particolarità.

Grazie al film di Super Mario Bros., non solo la vecchia generazione, quella che è cresciuta insieme al famoso videogioco della Nintendo, è corsa al cinema ma anche la nuova generazione è rimasta entusiasta di questa fusione del vintage e del moderno. Diciamocela tutta, è impossibile non amare le avventure dell’idraulico più famoso di sempre.

Il film di Super Mario Bros.

Il nuovo film di Super Mario Bros. è uscito da qualche giorno al cinema ed è già considerato un record d’incassi al botteghino, superando addirittura Frozen 2. Il film narra le vicende dei due idraulici più famosi di sempre, Super Mario e Luigi che insieme alla Principessa Peach e agli altri personaggi sono pronti a vivere numerose avventure nei vari regni in cui approdano.

Il punto di forza di questo film d’animazione prodotto da Illumination Entertainment e Nintendo è la somiglianza della trama con l’iconico videogioco, in quanto i fan si aspettano questo, di vedere appunto la storia cardine del videogame sul grande schermo. Ad oggi, Super Mario Bros. ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, classificandosi come il miglior film d’animazione di sempre basato su un videogame.

Nella versione americana, Super Mario Bros è stato doppiato da personaggi di punta come Jack Black, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen e molti altri ancora. Mentre tra i doppiatori italiani troviamo, Claudio Santamaria, Valentina Favazza, Emiliano Coltorti, Fabrizio Vidale, ecc.

Il video da Oscar di Super Mario Bros.

Super Mario Bros. ha raggiunto finora delle recensioni molto valide, il film è piaciuto e sta piacendo, tant’è che nel week end di Pasqua si è classificato come film maggiormente visto al cinema. Non solo la trama e l’animazione sono state accolte egregiamente, ma anche la canzone che fa parte della colonna sonora, cioè Peaches, è stata amata immediatamente.

Peaches, interpretata da Jack Black nelle vesti di Bowser, ha ricevuto talmente tante visualizzazioni che si è guadagnata un posto di diritto tra i prossimi candidati in gara per ricevere l’Oscar nella categoria “Best original song“.

Vi postiamo il video della canzone qualora ve la foste persi. Ad oggi Peaches di Super Mario Bros ha raggiunto le 6 milioni di visualizzazioni e a voi è piaciuta? Il film l’avete già visto? Fateci sapere cosa ne pensate.