Totally Killer, la clip in esclusiva dell’horror con Kiernan Shipka

Amazon Prime ha rilasciato una clip in esclusiva di Totally Killer, la nuova commedia horror prodotta da Blumhouse con protagonista Kiernan Shipka.

Dal 6 ottobre è disponibile su Amazon Prime un nuovo titolo interessantissimo. Si chiama Totally Killer e, come suggerisce il titolo, appartiene al genere horror. Non si tratta, però, di un horror classico, ma di un prodotto che ha più le caratteristiche tipiche della commedia. La protagonista è interpretata da Kiernan Shipka, nota al pubblico soprattutto per la serie Le terrificanti avventure di Sabrina.

Totally Killer è l’ultimo film prodotto da Blumhouse, la nota casa di produzione di pellicole horror fondata da Jason Blum. Ha prodotto tantissimi film e i più popolari degli ultimi anni sono senza dubbio Megan, L’esorcista – Il credente e Five Nights at Freddy’s, quest’ultimo ispirato all’omonimo videogame.

Prima di rilasciare ufficialmente Totally Killer, Amazon Prime ha voluto condividere una clip in anteprima, che mostra una delle scene più memorabili del film. Qui infatti si vede la protagonista scappare da un antagonista molto particolare.

Totally Killer, la clip esclusiva condivisa da Amazon Prime

La trama di Totally Killer racconta di uno spietato assassino – soprannominato Sweet Sixteen Killer – che dopo trentacinque anni dalla strage dove uccise tre adolescenti ritorna per mietere la sua quarta vittima durante la notte di Halloween. La vittima predestinata è la diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka) che mentre fugge dal killer finisce in una cabina per fototessere che la trasporta indietro nel tempo, nel 1987. Si tratta dell’anno dei primi tre omicidi: la giovane, quindi, ha la possibilità di cambiare la storia.

La clip condivisa da Amazon mostra proprio Jaime mentre sta fuggendo dall’assassino e si nasconde nella cabina. Una volta uscita, realizza che si trattava in realtà di una macchina del tempo quando si ritrova improvvisamente catapultata negli anni ’80. Da qui, dovrà sforzarsi di fermare l’assassino e trovare un modo per tornare nella sua epoca.

Il cast dell’horror comprende, oltre a Kiernan Shipka, anche Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy L. Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah e Jonathan Potts con Randall Park e Julie Bowen. Il film è disponibile su Prime a partire dal 6 ottobre 2023.