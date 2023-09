Amazon Prime Video: le uscite più interessanti del mese di ottobre

Le uscite di Prime Video previste per il mese di ottobre.

Tutte le uscite più interessanti di Amazon Prime Video per il prossimo mese di ottobre. Giunti alla fine di settembre manca ormai pochissimo per le attesissime nuove uscite di Amazon Prime Video in programma per il mese di ottobre. Tantissimi, tra film e serie tv, i titoli da non perdere, con la piattaforma streaming che offre come sempre ai suoi utenti un catalogo a dir poco sconfinato.

Le uscite di ottobre di Amazon Prime Video: le serie

Per quanto riguarda le serie di Amazon Prime Video previste per ottobre, un’uscita interessante è quella di Everybody Loves Diamonds. Si tratta di una serie Original italiana che è divisa in otto episodi e che trae ispirazione dal Colpo di Anversa del 2003, un furto che era stato allora definito dai media di tutto il mondo come il più grande furto di diamanti a livello mondiale. Al centro della trama il personaggio di Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), in grado di aggirare astutamente gli avanzati sistemi di sicurezza dell’Antwerp Diamond Centre.

Altra novità in merito alle serie è rappresentata dalla terza stagione di Upload. La serie fantascientifica e drammatica si concentra in questo nuovo capitolo sulla duplicazione del personaggio di Nathan, con la sua versione “scaricata” che si ricongiunge con Nora. Questi ultimi, insieme anche a Luke, Ingrid e Aleesha, cercheranno di trovare il tanto desiderato equilibrio tra il loro mondo reale e la realtà virtuale.

Le uscite di ottobre di Amazon Prime Video: i film

Per quanto riguarda i film una prima interessante novità consiste in After 5, nuovo atteso capitolo della saga con protagonista la Tessa Young interpretata da Josephine Langford. In questa nuova stagione si assiste per la precisione al momento difficile di Hardin (Hero Fiennes Tiffin), reduce dalla rottura proprio con Tessa.

Altro film degno di menzione è Awareness. Protagonista della pellicola è Ian, un ragazzo adolescente che si ritrova ai margini della società e che ha la capacità di manipolare le menti delle altre persone generando delle illusioni di tipo visivo. Ian utilizza dunque tale abilità per sopravvivere e per mettere in atto piccole truffe. Quando uno dei suoi soliti colpi va male, il ragazzo si ritrova però a finire nel mirino di due organizzazioni rivali intenzionate a sfruttare per il proprio tornaconto le sue incredibili capacità.

Nuova uscita del mese di ottobre è anche Mafia Mamma, che farà parte del catalogo di Amazon Prime a partire dal 23 ottobre. Protagonista della pellicola è una donna americana che si reca a Roma dopo aver scoperto a sorpresa di aver ereditato l’impero mafioso del nonno disconosciuto.

Il calendario delle uscite di ottobre 2023 di Amazon Prime Video

Ecco di seguito il calendario completo delle uscite di Amazon Prime Video per il mese di ottobre.

After 5: film – 3 ottobre

Totally Killer: film – 6 ottobre

Awareness: film – 11 ottobre

Everybody Loves Diamonds: serie – 13 ottobre

The Burial: film – 13 ottobre

Upload – Stagione 3: serie – 20 ottobre

Mafia Mamma: film – 23 ottobre