Five Night’s at Freddy’s: il trailer del film horror

Ecco il trailer di Five Night’s at Freddy’s, film adattamento del videogioco horror.

La Universal Pictures ha divulgato soltanto poche ore fa il primo teaser trailer ufficiale di Five Night’s at Freddy’s, un film della Blumhouse Production di genere horror che trae libera ispirazione dall’omonimo videogioco horror ideato da Scott Cawthon nel 2014 sia per Xbox che per Playstation.

Il cast e il trailer di Five Night’s at Freddy’s

All’ormai sempre più nutrita schiera di film che si ispirano ai videogiochi si aggiunge adesso anche questo Five Night’s at Freddy’s. Il lungometraggio è diretto da Emma Tammi: la regista è nota principalmente per la direzione del film del 2018 The Wind, una pellicola che racchiude in sé i generi western e horror e incentrata che decide di trasferirsi in un luogo isolato finendo però ben presto con il ritrovarsi in un vero e proprio incubo.

Per quanto riguarda il cast, nei panni dell’attore protagonista ci sarà Josh Hutcherson, attore noto a livello mondiale per il ruolo di Peeta Mellark in Hunger Games. Dopo la chiusura della nota saga con Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2, Hutcherson ha poi recitato anche in The Disaster Artist del 2017 di James Franco e in Burn – Una notte d’inferno del 2019 di Mike Gan.

A completare il cast vi sono Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Kat Conner Sterling, Piper Rubio ed Elizabeth Lail.

Ecco qui di seguito il teaser trailer ufficiale di Five Night’s at Freddy’s, film che farà il suo arrivo nei cinema statunitensi il prossimo 27 ottobre e la cui data di uscita in Italia non è invece ancora stata confermata.

La trama del film

La trama di Five Night’s at Freddy’s, per chiunque avesse già avuto modo di giocare al videogioco del 2014, è probabilmente già nota. Al centro della storia vi è il protagonista di nome Mike Schmidt (Josh Hutcherson), un ragazzo che riesce ad ottenere un lavoro come guardia notturna al locale per famiglie Freddy Fazbear’s Pizza.

Nel corso dei suoi primissimi turni, Mike inizia però a rendersi conto ben presto che qualcosa all’interno del locale non va. Iniziano infatti a verificarsi con una regolarità sempre maggiore degli strani e misteriosi eventi, con il ragazzo che viene infine a scoprire che durante la notte le mascotte che si trovano all’interno del locale prendono vita trasformandosi in delle spietate creature che mirano ad uccidere qualunque cosa capiti loro a tiro.

Come detto poco sopra, regna ancora incertezza riguardo alla data di uscita di Five Night’s at Freddy’s in Italia. Fin dal giorno della sua uscita negli Stati Uniti, la pellicola sarà però immediatamente disponibile anche in streaming su Peacock, piattaforma i cui contenuti sono trasmessi di solito in Italia da Sky. Alla luce di ciò, il film potrebbe essere reso disponibile in streaming anche da noi entro la fine di questo 2023.