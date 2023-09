L’esorcista: Il credente | Universal svela una clip in anteprima

Universal Pictures ha mostrato in anteprima una clip del film L’esorcista: Il credente, ultimissimo capitolo della saga che uscirà al cinema il prossimo 12 ottobre.

Nel 2023 sono stati lanciati molti remake e sequel di saghe e franchise iconici del passato: non solo Scream e Saw (presto uscirà il decimo film), ma anche L’esorcista, che porterà nelle sale italiane il nuovo capitolo il 12 ottobre 2023. La pellicola si chiamerà L’esorcista – Il credente (The Exorcist: Believer in originale) e già sta facendo molto parlare di sé.

Si tratta del sesto capitolo della serie, iniziata nel 1973 con il classico di William Friedkin (all’epoca il film fu sconvolgente per il pubblico e fu un vero e proprio scandalo). L’esorcista – Il credente sarà il sequel diretto di questo primo capitolo e si concentrerà su una coppia che scopre che la propria figlia è stata posseduta dal demonio e incontra Chris MacNeil, che ha vissuto un’esperienza simile cinquant’anni prima. La donna, infatti, era la madre di Regan (Linda Blair), la ragazzina posseduta del primo film. Anche in questo capitolo Chris MacNeil è interpretata da Ellen Burstyn, che ha ripreso il ruolo dopo esattamente cinquant’anni dall’ultima volta.

All’uscita della pellicola mancano ancora alcune settimane (negli Stati Uniti arriverà il 4 ottobre) e nel frattempo Universal Pictures ha rilasciato una clip in esclusiva, che mostra il demone entrare nella chiesa.

L’esorcista: Il credente, la clip in anteprima con il diavolo

La trama ufficiale de L’esorcista: Il credente recita: “Fin dalla morte della moglie incinta durante il terremoto ad Haiti dodici anni prima, Victor Fielding ha cresciuto sua figlia Angela da solo. Ma quando Angela sparisce nel bosco insieme alla sua amica Katherine, per poi ricomparire tre giorni dopo senza nessun ricordo di cosa sia accaduto, si avvia una catena di eventi che costringerà Victor a confrontarsi direttamente con il male e, tra terrore e disperazione, dovrà trovare l’unica persona ancora viva che ha già assistito a tutto ciò, Chris MacNeil“.

La clip che Universal ha condiviso non si focalizza su Ellen Burtstyn, bensì sugli altri personaggi principali, ovvero i due genitori e la propria figlia. Nel video si vede la ragazzina – Katherine – che entra in una chiesa insieme ai suoi genitori. La figlia però è già stata posseduta dal diavolo e interrompe così il sermone del sacerdote. Eccola.

Il cast prevede, oltre a Ellen Burstyn, anche Olivia Marcum, Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz, Lydia Jewett e Raphael Sbarge. Il film è diretto da David Gordon Green e prodotto da Jason Blum di Blumhouse.