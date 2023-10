Nata per Te: trama, trailer e cast

Il film parla di una storia vera e di come sia molto più difficile adottare un bambino se non si è una coppia eterosessuale. Ecco di cosa parla.

Nata per te, un emozionante lungometraggio basato su una storia vera, giunge nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito con cura da Vision Distribution. Questo film è tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Mercadante e Luca Trapanese, pubblicato da Einaudi. Le riprese si sono svolte a Napoli e Ischia per un periodo di sei settimane, a partire dal 19 settembre 2022. Il talentuoso cast include Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo, Iaia Forte e Giuseppe Pirozzi.

La Trama del Film

Nata per te racconta la toccante storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che si rendono conto di avere disperato bisogno l’uno dell’altro, nonostante il mondo che li circonda non sembri pronto ad accettarli insieme.

Nel tribunale di Napoli, la ricerca di una famiglia adottiva per Alba, una bambina affetta dalla sindrome di Down, è in corso. Alba è stata abbandonata in ospedale poco dopo la nascita. Luca è un uomo single, omosessuale, cattolico, e da sempre sente un forte desiderio di diventare padre. Lotta con determinazione per ottenere l’affidamento di Alba, ma quante famiglie “tradizionali” dovranno rifiutare prima che la sua richiesta venga presa in considerazione? La domanda centrale è: può una bambina respinta dal mondo diventare il dono più prezioso nella vita di qualcuno?

Il regista Fabio Mollo condivide una storia personale di adozione, ricordando il momento in cui lui e la sua famiglia adottarono sua sorella. Mollo descrive con tenerezza l’esperienza di condividere la sua infanzia con sua sorella adottiva e come la sua famiglia affrontò i vari ostacoli per far sì che l’affido temporaneo si trasformasse in un legame indissolubile. Mollo riflette sulla bellezza della paternità e della famiglia, mentre esplora il tema dell’adozione in Italia e la lotta contro una legge che sembra ingiusta e superata.

Nata per te è una storia di amore, paternità e famiglia, ma è anche un grido contro un sistema che mette alla prova il desiderio di costruire una famiglia attraverso l’adozione, anziché supportarlo.