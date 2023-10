Night Swim, il trailer del thriller sovrannaturale prodotto da Jason Blum e James Wan

E’ appena uscito il trailer di Night Swim, il thriller horror prodotto da Jason Blum e James Wan che vi insegnerà ad aver paura dell’acqua e delle piscine.

I produttori Jason Blum e James Wan si sono uniti al regista Bryce McGuire per un nuovo eccitante progetto. Si tratta di Night Swim, un thriller dalle sfumature sovrannaturali e horror che vi farà guardare le piscine con occhi diversi. Il trailer è da poco stato rilasciato e ha già ricevuto una buona accoglienza da parte del pubblico.

Si tratta di un nuovissimo progetto per Jason Blum, che soprattutto nell’ultimo anno, ha pubblicato tantissimi film interessanti e di grande successo con la sua casa di produzione Blumhouse, che lui stesso ha fondato. Specializzato nel genere horror, negli ultimi dodici mesi ha rilasciato Megan e Totally Killer, mentre sono in arrivo L’esorcista – Il credente e Five Nights at Freddy’s.

Night Swim non sarà un horror totale, ma più un thriller con elementi sovrannaturali, che Jason Blum ha curato in quanto produttore insieme a James Wan, mentre lo ha diretto Bryce McGuire. Uscirà al cinema il prossimo 5 gennaio 2024: ecco tutto quello che occorre sapere prima di vederlo.

Night Swim: trama, cast e trailer del thriller con Wyatt Russell

La trama di Night Swim si concentra su Ray Waller (Wyatt Russell), un ex campione di baseball costretto a un ritiro prematuro a causa di una malattia degenerativa. Si trasferisce in una nuova casa insieme alla moglie Eve e i figli Izzy ed Elliot, dove c’è un enorme piscina che lo attira fin da subito. Nessuno, però, sa che quella piscina nasconde un terribile segreto ed è pericolosa.

Il cast di Night Swim vede Wyatt Russell nei panni del giocatore di baseball e protagonista Ray Waller, insieme a Kerry Condon che interpreta la moglie e i giovani Amelie Hoeferle e Gavin Warren che interpretano i due figli della coppia. Il trailer è già stato rilasciato e ha già conquistato il pubblico: eccolo.

Il film uscirà al cinema il 5 gennaio 2024 in America, ma non si conosce ancora la data esatta in Italia. Il regista Bryce McGuire si è ispirato a un corto che aveva realizzato insieme a Rod Blackhurst nel 2014. Chissà se dopo averlo visto inizierete ad avere paura anche delle acque più placide e a guardare le piscine con sospetto?