Megan arriva in streaming ed è ancora più violento: le scene inedite

Megan è arrivato al cinema solo da pochi mesi, ma ha già avuto un enorme successo. Ora che è disponibile anche in streaming, mostrerà una versione ancora più violenta.

A gennaio al cinema è arrivato Megan, nuovo film horror che racconta di un cyborg umanoide che, inizialmente progettato per difendere la sua giovanissima padroncina, inizia a sviluppare una propria personalità e a diventare sempre più violento. Si tratta di una pellicola molto cruda, ma non il classico horror fantascientifico dove la tecnologia si ribella all’uomo.

Dopo la morte dei genitori in un incidente, la piccola Cady (Violent McGraw) viene affidata alla zia Gemma (Allison Williams). La donna è un’ingegnere e sta lavorando a un progetto speciale: un robot in grado di giocare e passare del tempo con i bambini e gli adolescenti. Crea così Megan (M3GAN), interpretata da Amie Donald. Per questo ruolo, la piccola attrice ha dovuto indossare un costume, che è stato poi modificato in CGI. L’effetto finale, quello di una bambola dagli occhi enormi e i tratti delicati, è stato apprezzato dai fan, che l’hanno ritenuto un robot abbastanza inquietante.

Megan ha avuto in breve tempo un grande successo, e per questo i registi hanno già dichiarato che ci sarà un seguito. Mentre lo aspettiamo, però, è stata rilasciata una versione integrale, con scene molto più cruente di quella riprodotta al cinema.

Megan, tutte le scene inedite e violente

Il 24 febbraio Megan è approdato ufficialmente in streaming su Peacock. Per questa occasione, la casa di produzione Bluehouse ha già dichiarato tramite Twitter che i fan potranno godersi una versione leggermente diversa del film. Ovviamente la trama e il finale restano gli stessi, ma le scene violente sono state amplificate.

L’account ufficiale del film ha pubblicato su Twitter due di queste scene. Nella prima possiamo vedere il cyborg uccidere una donna tramite una pompa ad acqua caricata alla massima potenza. Il getto è talmente potente che si vede chiaramente come inizia a perforare la pelle del viso della donna, che non può fare nulla per difendersi.

La seconda, invece, mostra Megan mentre attacca un compagno di scuola di Cady, che aveva insultato la bambina. Qui il robot, dopo averlo catturato, gli strappa un orecchio, con la scusa che lui non la sta ascoltando. Il momento in cui il lobo si stacca in questa scena è decisamente più dettagliato.