Tony Effe ed Emma Marrone: la reazione di lei alle avances di lui

C’è forse qualcosa di tenero tra i cantanti Tony Effe ed Emma Marrone? Lui ci avrebbe provato: ecco come ha reagito lei.

L’estate 2023 è finita e ha portato via con sé diversi tormentoni: non solo Italo Disco dei The Kolors e Disco Paradise di J Ax, Fedez e Annalisa, ma anche Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma Marrone. La canzone è piaciuta tantissimo e ha portato i due artisti in cima alle classifiche. La coppia si è sempre mostrata molto affiatata sul palco, tanto che i fan hanno iniziato a pensare che tra i due possa esistere qualcosa di più di un semplice legame lavorativo.

Lei è una delle artiste italiane più famose di sempre e da più di dieci anni cavalca l’onda del successo. Ha vinto Amici nel 2009 e da allora non si è mai fermata; anche la sua vita sentimentale è stata spesso chiacchierata, soprattutto dopo la rottura con Stefano De Martino, che aveva conosciuto proprio nella scuola di canto e ballo.

Lui invece (il cui vero nome è Nicolò Rapisarda) è un trapper ed è diventato popolarissimo grazie alla Dark Polo Gang a partire dal 2014, insieme a Wayne Santana e Dark Pyrex.

Ma è vero che c’è del tenero tra i due? Lei ha raccontato che lui ci avrebbe provato…

Emma Marrone su Tony Effe: “Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai”

In molti si sono chiesti se sia nato qualcosa tra Emma Marrone e Tony Effe, ma lei ha subito smentito quando una fan ha fatto un’allusione durante un concerto: “Ciao tesoro. No, non ci esco. Lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“. La cantante, poi, si è lasciata andare con Michele Caporosso a Say Waad e ha raccontato di più.

“Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui. Non sono un’artista snob o che se la tira e pensa di essere la numero uno. Non sono una che pensa che con certi cantanti non ci deve lavorare. E onestamente non mi piace incasellarmi in uno stile e non collaborare con altri colleghi perché sono di un genere distante da me. Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state avances verbali ? Sì diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, ragazzi state sereni. Se volete saperlo no, nulla“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EMMA MARRONE Update • Fan Account (@emma__supporter)

Tra i due, quindi, non ci sarebbe niente, se non una bella amicizia e un sodalizio artistico che funziona molto bene. Per il momento, inoltre, non ci sono altri aggiornamenti sulla vita sentimentale di entrambi. Chissà se in futuro collaboreranno ancora?