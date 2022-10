Emma Marrone e Stefano De Martino, il retroscena sulla rottura: “La situazione era tragica e…”

La cantante Emma Marrone e il ballerino Stefano De Martino si sono lasciati ormai da diverso tempo. Di recente, però, è venuto a galla un retroscena inaspettato.

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono lasciati ormai da circa dieci anni. E’ passato davvero tanto tempo da quando erano entrambi allievi della scuola di Amici: era il 2010, la nona edizione dello show e la vincitrice fu proprio la cantante. Da questo momento decollò non solo la carriera di entrambi, ma anche per la vita sentimentale ci sono state grandi novità.

Grazie al programma di Maria De Filippi, infatti, trovarono anche l’amore. I due sono rimasti insieme per alcuni anni, finché nel 2012 lui ha conosciuto Belen Rodriguez, che aveva preso recentemente a collaborare con la scuola di canto e ballo di Canale 5. Da qui lo scandalo: prima il tradimento nei confronti della cantante pugliese e poi l’inizio ufficiale della relazione con la modella argentina.

La coppia nel 2013 si è sposata e ha avuto un figlio, Santiago. Hanno avuto diversi alti e bassi, che li hanno portati anche a separarsi per diverso tempo. In questo periodo lei ha ritrovato l’amore tra le braccia di Antonino Spinalbese, che al momento sta partecipando al Grande Fratello Vip. I due hanno anche una figlia, Luna Marì.

Dopo la separazione dal parrucchiere milanese, Belen e Stefano sono tornati insieme. Ma conoscevate questo retroscena sulla rottura da Emma Marrone? C’entrerebbe anche Maria De Filippi.

Emma Marrone e Stefano De Martino, come si scoprì il tradimento

Sono passati tanti anni, ma all’epoca la situazione fu tragica. Lo ha confermato anche Maria De Filippi, che ha spiegato come andarono veramente le cose. Fu proprio lei, infatti, a scoprire tutto per prima e poi a raccontare tutta la verità a Emma Marrone.

“Nessuno di noi aveva capito. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, ​​con la quale era fidanzato. Litigavano, lui la accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo avvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei” ha raccontato la conduttrice televisiva in un’intervista per Gente. Ecco come sono andate le cose. Sicuramente ormai è acqua passata, ma questo resta uno degli scandali più famosi delle reti Mediaset.