Chiara Ferragni e Fedez pronti per il trasloco: quanto costa la casa nuova?

Gli influencer Chiara Ferragni e Fedez hanno quasi terminato la ristrutturazione della nuova casa e presto si trasferiranno. Ma quanto costa il nuovo appartamento? Le foto fanno sognare i fan.

Tra le coppie più famose che appartengono al mondo dello spettacolo, Chiara Ferragni e Fedez sono così noti da avere addirittura un soprannome: Ferragnez. Già da diversi mesi i Ferragnez hanno espresso il desiderio di lasciare la casa dove hanno sempre abitato e trasferirsi in una nuova. Fino a questo momento, infatti, sono stati in affitto in una delle zone più belle e costose di Milano, ma ora è il momento di fare un passo avanti.

L’appartamento a Citylife è stata una delle location più utilizzate dalla coppia per foto e video che ha poi pubblicato sui social ed è stata anche la prima casa per Leone e Vittoria. Ora la famiglia è pronta per un nuovo nido e proprio in questi giorni ha reso noto che i lavori di ristrutturazione sono finalmente quasi terminati e ha mostrato ai follower le prime foto.

Ormai è quasi tutto pronto e si sa che entro la fine dell’anno si dovrà trasferire. I fan hanno visto le foto del nuovo appartamento, che sembra molto grande e si trova sempre in uno splendido quartiere di Milano. In molti, quindi, si chiedono quanto lo abbiano pagato…

Chiara Ferragni e Fedez, quanto costa la casa nuova?

Oggi Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente usciti dalla crisi che li aveva colpiti dopo Sanremo e di cui hanno parlato nelle prime puntate di The Ferragnez. La coppia ha ultimato le trattative di acquisto e di ristrutturazione della nuova casa e si prepara a trasferirsi insieme ai due figli, Leone e Vittoria.

La coppia presto lascerà l’attico a Citylife e si sposterà in una nuova casa, che fa parte del complesso Libeskind II, una zona in realtà molto vicina a quella dove la famiglia Ferragnez vive attualmente. Si tratta di un quartiere costosissimo, tra i più belli della città di Milano, e l’appartamento, da come si vede dalle foto pubblicate su Instagram, è molto grande e lussuoso. Ecco qualche immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Si stima che i due lo abbiano pagato intorno ai 6 milioni di euro: si tratta di un complesso di 300 metri quadrati totali, suddiviso su due piani. Certamente non è una cifra abbordabile per tutti, ma la coppia ha deciso di fare questo investimento, così da avere maggiore stabilità.