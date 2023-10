Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avvicina: tutti i dettagli

Sono mesi ormai che se ne parla, ma ora finalmente esce la data. Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Se n’è parlato più volte, ma per via dei vari imprevisti che ne hanno fatto slittare la data. Il matrimonio del secolo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato fonte di gossip negli ultimi mesi.

La prima ipotesi pare fosse questo ottobre. Anello indossato, data fissata, nonché testimone di nozze (naturalmente la sorella Belen) pronta alle lacrime eppure il matrimonio è saltato. Si paventava un’ipotetica crisi di coppia che potesse aver indotto Cecilia ed Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista, ad un dietrofront. Ma nulla di tutto questo.

Si è trattato bensì di motivi famigliari e lo aveva spiegato Cecilia stessa in un post su Instagram: “Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere». Il matrimonio, insomma, è saltato a data da destinarsi”.

Ora non ci sono più scuse

“Certo che ci sposiamo. Quando ci sarà il matrimonio? L’anno prossimo, nel 2024. Le voci sulla crisi? Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo. Diciamo che abbiamo imparato a gestire le reazioni rispetto a quello che viene detto e scritto su di noi. E poi c’è soprattutto il grande amore che ci unisce. Quello è qualcosa che le chiacchiere non possono certo scalfire.”, ha dichiarato Ignazio Moser.

Quindi per ora nessuna certezza sulla data puntuale.

La replica di Cecilia

E al calmare gli animi dei fan preoccupati per una possibile crisi tra i due, ci ha pensato Cecilia Rodriguez raccontando lo scenario della proposta di matrimonio.

“Non me l’aspettavo e non sospettavo. Lui mi ha fatto una vera sorpresa. L’anello lui l’ha scelto insieme a mia sorella. Anche Belen è stata brava perché non si è lasciata sfuggire nulla. Sono così grata, ho incontrato la mia anima gemella. Quando l’ho conosciuto non era un periodo facile per me e lui mi ha aiutata. Non sorridevo più e lui mi ha riportato il sorriso. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ci siamo anche lasciati, ma poi siamo sempre tornati insieme e questo è l’importante”.