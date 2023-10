Chi è Cristian Forti e che donna sta cercando a Uomini e Donne

Il tronista Cristian Forti intervistato sulla sua partecipazione a Uomini e Donne ha dichiarato: “Cerco qualcuno che mi stuzzichi”

Il tronista Cristian Forti svela in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni tutto quello che realmente sta cercando in una relazione e come intende porsi ed affrontare le sfide del suo nuovo ruolo.

Il giovane tronista apre il cuore e parla delle sue aspettative sentimentali, chiarificando alcuni dettagli della sua vita personale. Per ci non lo conoscesse, Cristian fa parte del cast di tronisti assoldati da Maria De Filippi per questa edizione di Uomini e Donne.

Ha 22 anni viene da Roma è uno studente universitario che frequenta il terzo anno della facoltà di Fisioterapia ma, proprio come molti studenti coetanei, arrotonda facendo il porta pizze. Sembra un ragazzo molto semplice e nel video di presentazione di Uomini e Donne si è fatto immortalare proprio mentre consegna alcune pizze.

L’interesse nei suoi confronti è stato da subito molto acceso da parte delle aspiranti corteggiatrici.

Il racconto di Cristian nell’intervista

Nell’intervista, Cristian ha dichiarato: “Sono determinato a trovare sì una bella donna, ma che sia anche interessante. Ho bisogno di essere stuzzicato per lasciarmi andare e fidarmi di chi ho di fronte”.

Ha anche rivelato che la sua ultima relazione è durata otto anni e che è terminata solo sei mesi fa. Sulla sua partecipazione a Uomini e Donne, ha raccontato un aneddoto relativo alla nonna, assidua spettatrice del programma, talmente entusiasta della sua partecipazione tanto da piangere di gioia.

Il background di Cristian

Cristian Forti è partito per il suo percorso nel programma tra alcune polemiche. Era stato accusato di essere ancora fidanzato e di aver trascorso una vacanza a Lampedusa con la sua ex. Tuttavia, il giovane ha prontamente smentito queste indiscrezioni prima di iniziare il suo percorso sul trono di Uomini e donne.

Cristian Forti è uno dei nuovi tronisti del programma, insieme a Manuela e Brando. Nonostante un inizio un po’ burrascoso, sembra essere sincero e determinato a trovare la donna della sua vita attraverso questa esperienza televisiva. Col tempo e l’avvicendarsi delle varie puntate ci diranno se le sue intenzioni sono serie e se lo show lo aiuterà a cercare ciò che non è riuscito a trovare nella vita di tutti i giorni. Con le sue dichiarazioni, ha sicuramente acceso l’interesse e la curiosità dei fan del programma, che non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà la sua storia d’amore (o meno) nello studio di Uomini e Donne.