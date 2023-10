Shrek: la sua casa nella palude si potrà prenotare su Airbnb

Su Airbnb si potrà prenotare un alloggio decisamente fuori dal comune: si tratta della casa di Shrek e si viene ospitati direttamente da Ciuchino.

Chi non ha mai visto Shrek? Si tratta di uno dei film d’animazione più famoso degli ultimi vent’anni, che ha sicuramente rivoluzionato il mondo dei cartoni animati, in un periodo in cui Disney imperava su tutto. Il film raccontava la storia di Shrek, un orco all’apparenza cattivo e insensibile che dimostra a tutti che anche un orco può essere un personaggio positivo, non dovendo rinunciare alla propria personalità.

Il franchise ha avuto un enorme successo e al momento la saga conta quattro capitoli, più due speciali (uno di Natale e uno di Halloween) e due spin off con protagonista il Gatto con gli stivali. Ha ispirato numerosi gadget e un musical a Broadway. Il primo film è un adattamento del libro illustrato omonimo di William Steig.

Una delle caratteristiche più importanti dell’orco è l’amore che prova per il suo stile di vita e, in particolare, per la sua casa, che si trova in una palude nella foresta incantata. Da alcuni giorni, Dreamworks ha stretto una collaborazione su Airbnb mettendo proprio questa curiosa accomodation sulla piattaforma.

Shrek: come prenotare la sua casa su Airbnb

La casa nella palude di Shrek sarà disponibile solo per un weekend e l’host non sarà l’orco, bensì Ciuchino. Si trova tra le colline delle Highlans scozzesi e per raggiungerla sarà necessario esplorare un territorio decisamente impervio, tra fango, boschi e acque torbide. La location, per quanto a prima vista possa sembrare inospitale, include diversi servizi: cena a lume di candela (di cerume, fedelmente al film), un falò, un divano e waffles per colazione.

Questo curioso posto però non è per tutti: sarà destinato solo a pochi eletti, ovvero al massimo tre persone, per di più gratuitamente. I vincitori saranno sorteggiati a sorte da Airbnb: l’importante è prenotare dal 13 ottobre, a partire dalle 19. L’alloggio sarà disponibile per un solo weekend, quello dal 27 al 29 ottobre.

Ciuchino accoglierà gli ospiti e così ha dichiarato: “La palude di Shrek è incantevole, semplicemente bellissima. È il luogo perfetto per intrattenere gli ospiti. Sai qual è la cosa che mi piace di più? Tutto, dal paesaggio incolto agli interni modesti, fino alle rocce! Non vedo l’ora che gli ospiti possano scoprire questa fangosa fetta di paradiso.” L’idea è stata di Airbnb, che aveva già lanciato un’iniziativa simile quando ha messo a disposizione la Dreamhouse di Barbie dopo l’uscita del film con Margot Robbie.