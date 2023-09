Elemental: è record su Disney+

Nonostante al cinema non avesse guadagnato quanto sperato, Elemental è stato accolto su Disney+ molto più positivamente, tanto da aver sancito un record. Ha battuto anche La Sirenetta.

Tra i film prodotti da Disney nel 2023, non c’è solo il live action della Sirenetta, ma anche un cartone animato, Elemental. Il film d’animazione è ambientato a Element City, una città immaginaria dove gli elementi Acqua, Fuoco, Terra e Aria convivono pacificamente, ma non è tutto oro quel che luccica: tra i temi più importanti toccati, infatti, ci sono il razzismo e la xenofobia.

Elemental è arrivato al cinema il 21 giugno del 2023, ma la sua uscita è passata decisamente in sordina, oscurata dalle numerosissime pellicole della scorsa estate: inoltre, appena un mese prima, Disney aveva pubblicato La Sirenetta, live action del classico del 1989, che non ha fatto impazzire i fan e che aveva ottenuto tantissime critiche già solo davanti alla scelta dell’attrice protagonista. Ad aprile era uscito anche il remake di Peter Pan e Wendy.

Il film d’animazione, quindi, non aveva guadagnato tantissimo nelle sale cinematografiche e Pixar si era decisamente preoccupata, temendo che si sarebbe rivelato un flop come Lightyear – La vera storia di Buzz, spin off di Toy Story. Invece, ha dovuto attendere solo qualche mese e l’uscita su Disney+ per ribaltare totalmente la situazione.

Elemental è record: è il primo film su Disney+ del 2023

Con l’uscita in streaming, Elemental si è guadagnato una seconda possibilità: in poco tempo si è affermato come il film con il miglior esordio su Disney+ nel 2023. Come riportato da Variety, infatti, avrebbe ottenuto attualmente circa 24,5 milioni di visualizzazioni, che battono addirittura quelle della Sirenetta, che si erano fermate a 16 milioni.

La trama del film si concentra sulla storia d’amore tra il ragazzo d’acqua Wade Ripple e la ragazza di fuoco Ember Lumen. Sono agli antipodi non solo perché sono – letteralmente – acqua e fuoco, ma anche per le personalità: lui è timido e introverso, mentre lei è vivace e spensierata. Lui è originario di Elemental City, mentre lei si è trasferita da piccola da Fireland. La storia si ispira all’autobiografia del regista Peter Sohn, che si trasferì dalla Corea agli Stati Uniti quando era bambino: anche Ember si trasferisce a Elemental City in cerca di un futuro migliore con la sua famiglia. Ecco qui il trailer.

Il cast di doppiatori originali prevede Leah Lewis (Ember), Mamoudou Athie (Wade), Shila Ommi e Ronnie del Carmen, che interpretano i genitori della ragazza. I doppiatori italiani invece sono, rispettivamente, Valentina Romani, Stefano De Martino, Serra Yilmaz e Hal Yamanouchi.