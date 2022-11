Il Gatto con gli Stivali 2: il trailer del sequel d’animazione

A dicembre uscirà al cinema Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, spin-off di Shrek: ecco il trailer del film.

Il 3 e il 4 dicembre uscirà in anteprima Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, che poi sarà disponibile in tutti i cinema a partire dal 7. In occasione dell’arrivo delle prime feste natalizie, quindi, torna l’indimenticabile amico felino di Shrek con una nuova ed emozionante avventura, adatta a grandi e piccoli.

Il pericoloso ma dolcissimo gatto era comparso per la prima volta nel secondo capitolo della saga, quando viene assunto dal re Harold, che desidera un compagno diverso per la figlia Fiona, per eliminare Shrek. Ovviamente e per fortuna il piano non va a buon fine, anzi, tutto l’opposto. L’orco e il gatto diventano amici e anche il felino diventa un personaggio fisso della serie, comparendo anche nei capitoli successivi.

Sono passati più di dieci anni dall’ultima volta che la Dreamworks Animation lo ha portato sul grande schermo e tra poco tornerà. Ma su cosa si concentrerà questo nuovo film d’animazione? Il micio dovrà affrontare una missione difficilissima: ormai ha bruciato otto delle sue nove vite e, per recuperarle tutte, dovrà recuperare una stella magica, capace di esaudire i desideri.

Nella versione originale e in quella italiana, l’eroe a quattro zampe verrà di nuovo doppiato dall’attore Antonio Banderas, che gli ha prestato la voce anche nei film precedenti.

Il gatto con gli stivali 2, il micio di Shrek torna al cinema

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio è il sequel de Il gatto con gli stivali, uscito al cinema nel 2011. In questo nuovo capitolo, l’eroe dovrà affrontare un lungo e pericoloso viaggio alla ricerca della leggendaria Stella dei desideri, che si trova nella Foresta nera. Come suggerisce il suo nome, questa stella magica ha il potere di esaudire ogni desiderio: il gatto, infatti, intende recuperare le sue otto vite.

Il protagonista, però, è rimasto con un’unica vita a disposizione e non può permettersi di fallire. Per questo, chiederà aiuto alla sua ex partner Kitty alias Zampe di velluto. La gattina nella versione originale è doppiata dall’attrice Selma Hayek, mentre in italiano da Francesca Guadagno.

Al duo si unirà anche un povero e malconcio, ma allegro cane randagio di nome Perro (doppiato da Harvey Guillén in inglese, Riccardo Suarez in italiano). I tre amici dovranno arrivare alla stella prima di Riccioli d’oro (Florence Pugh, Margherita De Risi) e i tre orsi e del Grande Lupo cattivo (Wagner Moura, Alessandro Budroni), pericoloso cacciatore di taglie.