Morto Michael Gambon: addio al professor Silente di Harry Potter

Lutto nel mondo del cinema. Nella giornata di mercoledì 27 settembre si è spento all’età di 82 anni Michael Gambon, attore noto universalmente per aver interpretato il professor Silente nella saga cinematografica di Harry Potter.

Michael Gambon è morto lo scorso 27 settembre all’età di 82 anni. Ad annunciare la notizia della scomparsa dell’attore irlandese classe 1940 è stata la sua famiglia. Questo il comunicato da parte della moglie e del figlio di Gambon Fergus:

“Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale“.

Sempre tramite una dichiarazione della famiglia rilasciata poi dall’addetto stampa dell’attore Gambon è morto a causa di un attacco di polmonite.

La carriera di Michael Gambon

Michael Gambon era nato a Dublino il 19 ottobre del 1940. Noto in Inghilterra per il ruolo di Philip Marlow nella serie della BBC The Singing Detective oltre che per quello del commissario Maigret nella serie televisiva omonima, Gambon ha avuto una formazione prevalentemente di tipo teatrale sotto la direzione di Laurence Olivier al National Theatre. In seguito, l’attore irlandese ha avuto altre rilevanti esperienze in altre note compagnie londinesi come ad esempio la Royal Shakespeare Company e la Royal National Theatre.

Dopo i lavori summenzionati in ambito serie televisive nel corso degli anni settanta, Gambon ha iniziato a farsi largo anche sul grande schermo con le parti in film come Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Peter Greenaway o anche The Insider di Michael Mann. Degne di menzione tra le altre anche le partecipazioni ad altre celebri pellicole come Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton e Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson.

Infine, il ruolo che ha consegnato Michael Gambon alla fama mondiale. Ci si sta riferendo ovviamente al ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter. A vestire i panni del preside della scuola di Hogwarts era stato nei primi due film del franchise Richard Harris, ma in seguito alla morte dell’attore nel 2002 la parte venne affidata per l’appunto a Gambon. Quest’ultimo fece così il suo esordio in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban di Alfonso Cuaron del 2004, interpretando questo ruolo in sei film in totale fino ad arrivare a Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 di David Yates del 2011.