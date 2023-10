Beyoncé: annunciato il film Renaissance World Tour

La cantante statunitense ha annunciato il film incentrato sul suo ultimo tour.

Beyoncé ha da poco annunciato il film Renaissance World Tour. Dopo il recente annuncio da parte di Taylor Swift dell’arrivo al cinema del film concerto The Eras Tour, è arrivato ora anche quello di un’altra star della musica mondiale. Si sta parlando di Beyoncé, che ha risposto alla sua illustre collega annunciando la prossima uscita nelle sale cinematografiche del film concerto Renaissance World Tour.

Il trailer del film concerto di Beyoncé

Beyoncé ha annunciato il film dedicato al suo ultimo tour dal titolo ufficiale di Renaissance World Tour. Come anticipato da Deadline, la data di uscita delle pellicole nelle sale cinematografiche è stata fissata nel primo di dicembre, un weekend successivo al Ringraziamento e al Black Friday e a ridosso ormai del Natale. In quei giorni dovrebbero arrivare nei cinema film come The bikeriders con Tom Hardy e un altro del regista John Woo, ma dopo quanto accaduto con The Eras Tour di Taylor Swift non è da escludere uno spostamento della data di uscita di queste pellicole allo scopo proprio di evitare la concorrenza con il film concerto di Beyoncé.

The Renaissance World Tour

Come era stato riportato in esclusiva negli scorsi giorni da Variety, per la distribuzione del film concerto Beyoncé ha stretto un accordo con AMC Theatres simile a quello siglato da Taylor Swift per il film The Eras Tour, con la cantante statunitense che potrà dividersi oltre il 50% degli incassi del film con la catena di distribuzione. In merito invece al contenuto della pellicola, questa presenterà al suo interno tutti i momenti più importanti del Renaissance World Tour iniziato lo scorso mese di maggio a Stoccolma.

Beyoncé ha iniziato il Renaissance World Tour per portare in giro per il mondo le canzoni di Renaissance, suo settimo album in studio uscito nel luglio del 2022. Il tour mondiale è partito da Stoccolma lo scorso 10 maggio, con ben quindici date in totale in Europa divise tra Svezia, Scozia, Galles, Belgio, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia.

Tornando invece al film concerto, quest’ultimo rappresenterà l’ennesimo progetto di questo tipo dedicato a Beyoncé dopo quelli che sono stati realizzati negli scorsi anni. Basti pensare ad esempio al dvd I am…Yours girato dal vivo al Wynn Casino di Las Vegas nel 2009, al progetto della HBO del 2013 Life is But a Dream o anche a Homecoming, incentrato sullo spettacolo della cantante a Coachella del 2018 e arrivato sulla piattaforma streaming di Netflix nel 2019.