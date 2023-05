Teenage Kraken: il trailer del film d’animazione

Online il trailer del film d’animazione in uscita alla fine di giugno.

Divulgato il trailer ufficiale del film d’animazione Teenage Kraken.

Da qualche ora è finalmente online il trailer ufficiale di Teenage Kraken, film d’animazione diretto dalla coppia formata da Kirk DeMicco e Faryn Pearl e che arriva in Italia con il titolo di Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli.

Il trailer ufficiale di Teenage Kraken

La DreamWorks ha pubblicato il nuovo trailer di Teenage Kraken, film che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 30 di giugno.

A dirigere il film è come detto poco sopra Kirk DeMicco. Quello del regista statunitense classe 1969 è un nome già ampiamente noto all’interno dell’ambito del cinema di animazione. Dopo l’esordio con Space Chimps – Missione Spaziale del 2008 e prima dell’ultimo Vivo del 2021 DeMicco ha infatti diretto anche I Croods, altra pellicola prodotta dalla DreamWorks Animation uscito nei cinema italiani nel 2013. A curare la produzione sono state invece Kelly Cooney Cilella (Trolls) e Faryn Pearl (The Croods: A New Age, Trolls World Tour), che farà come detto anche da co-regista.

Per quanto riguarda il cast della pellicola, le voci originali sono quelle di Lana Condor, Colman Domingo (Fear The Walking Dead), Sam Richardson (Veep), Will Forte (The Last Man on Earth), Blue Chapman (Council of Dads), Nicole Byer (Nailed It!), Liza Koshy (Liza on Demand), Ramona Young (Never Have I Ever), Echo Kellum (Arrow) e Eduardo Franco (Stranger Things).

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Teenage Kraken (Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli).

La trama di Teenage Kraken

La trama di Ruby Gillman – Teenage Kraken si concentra su una timida ragazza adolescente di 16 anni che un giorno all’improvviso si ritrova a scoprire di far parte di una famiglia estremamente importante che abita negli oceani. Dal nulla, la ragazza è costretta dunque ad avere a che fare con cose all’apparenza molto più grandi di lei, che sconvolgono totalmente una vita fino ad allora assolutamente tranquilla.

In particolare, Ruby, che desidera integrarsi con gli altri ragazzi della sua età all’Oceanside High nonostante le indicazioni contrarie di sua madre, scopre di essere una discendente delle Regine Guerriere Kraken, il che la dovrà portare a succedere alla nonna come Regina Guerriera dei Sette Mari. A Ruby spetta quindi il gravoso compito di guidare la razza dei Kraken, che ha da sempre la missione di proteggere i mari di tutto il mondo dalle pericolose sirene. E come se non bastasse, alla scuola di Ruby si iscrive all’improvviso proprio una sirena di nome Chelsea.