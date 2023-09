Uomini e donne, Tina Cipollari rifiuta il regalo del cavaliere

Durante la puntata di Uomini e donne, Tina Cipollari ha rifiutato il regalo che un cavaliere le aveva offerto. Tra i due non c’è niente da fare?

Uomini e donne è finalmente ricominciato e già sta regalando grandi emozioni. Il programma di Maria De Filippi ormai va in onda da vent’anni e ogni volta è costretto a rinnovarsi per mantenere vivo l’interesse del pubblico. Anche quest’anno sono tornati alcuni personaggi storici, tra cui Tina Cipollari, Gemma Galgani e Gianni Sperti.

Gemma Galgani ha già fatto parlare molto di sé quando un cavaliere di circa trent’anni più giovane ha iniziato a corteggiarla e lei ha accettato. Tina Cipollari, invece, è al centro dei gossip ultimamente perché si mormora che potrebbe presto avere una trasmissione tutta sua (cosa che non era mai successa prima nella sua carriera in tv).

In particolare, durante questa edizione l’iconica dama discute molto spesso con il cavaliere Elio Servo, che durante le scorse puntate ha cercato di seppellire l’ascia di guerra portandole un regalo in studio. Lei però lo ha rifiutato, facendo intuire che tra i due non ci sarà probabilmente mai un rapporto sereno.

Uomini e donne, Tina Cipollari rifiuta il regalo di Elio

Anche per questa edizione di Uomini e donne, sembra che non scorrerà buon sangue tra Tina Cipollari ed Elio Servo. Lo show ha ripreso da poco ma tra i due ci sono già stati parecchi battibecchi. Per mettere fine a tutto ciò, durante la puntata del 26 settembre lui le ha portato un regalo: la speranza era quella di poter ricominciare con più serenità.

Lei tuttavia non ha apprezzato il gesto e, anzi, ha criticato il cavaliere, rifiutando anche il dono. Lui si era presentato in studio con un vassoio di dolci, ma l’opinionista ha sbottato: “Sei un buffone. Se non chiama nessuno per te è perché evidentemente non piaci a nessuno“. Sono state sicuramente delle frasi molto dure, ma lei non è sembrata pentita delle parole scelte.

La reazione di Elio Servo è stata molto tranquilla e pare che non si sia offeso per il rifiuto di Tina Cipollari. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime puntate, ma è molto improbabile che i due prima o poi possano diventare amici e smetterla di avere discussioni durante il dating show. Per il momento, il programma di Maria De Filippi continua a riscuotere lo stesso successo di sempre.