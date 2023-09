Uomini e donne, Gemma Galgani ha un nuovo cavaliere giovanissimo

Sapevate che quest’anno a Uomini e donne Gemma Galgani ha un cavaliere giovanissimo? La loro prima esterna è stata “bollente”.

Le riprese di Uomini e donne sono ricominciate circa una settimana fa e già i fan hanno iniziato a parlare della nuova edizione del loro programma preferito. Il dating show di Maria De Filippi ormai va in onda da più di vent’anni e ogni anno riconferma il suo successo.

Anche quest’anno sono previsti alcuni cambiamenti, dal momento che la conduttrice è sempre pronta a fare di tutto per non far diventare la propria trasmissione noiosa o obsoleta. In particolare, questa volta una grande novità riguarda uno dei personaggi più storici dello studio, ovvero l’intramontabile Gemma Galgani.

L’influencer ormai è diventata una vera e propria icona di Uomini e donne, non solo per i tanti anni di presenza, ma soprattutto per i suoi battibecchi con altri personaggi importantissimi dello show, come Gianni Sperti e Tina Cipollari. In particolare, ultimamente si parla molto anche di quest’ultima, dal momento che si mormora che potrebbe presto iniziare a condurre un programma tutto suo.

Qual è invece la novità su Gemma? Si tratta di un uomo.

Uomini e donne, l’esterna di fuoco tra Gemma Galgani e il suo cavaliere

Stando agli ultimi pettegolezzi, durante le registrazioni di Uomini e donne, Gemma Galgani avrebbe accettato le avances di un nuovo cavaliere e la coppia avrebbe deciso di uscire insieme per un appuntamento, in modo da conoscersi meglio. Per ora non si sa molto dei nuovi concorrenti del dating show, ma, come sostiene Anticipazionitv.it, questa new entry dovrebbe avere circa 45 anni e avrebbe subito puntato alla nota dama del trono Over.

I due sarebbero andati in esterna insieme e da qui si sarebbe sviluppato un appuntamento che avrebbe fatto molto discutere. Sui forum dedicati al programma si parla di un nuovo concorrente di circa 45 anni – quindi più giovane di Gemma, che ne ha 73 – che avrebbe tutte le intenzioni di conquistare l’eterna rivale di Tina Cipollari. Avrebbe manifestato subito il suo interesse e lei avrebbe deciso quindi di dargli una possibilità.

Le voci sostengono che il loro primo incontro sia stato molto “passionale“, ma per il momento nessuno ha rivelato nulla di ufficiale e bisognerà aspettare ancora prima di avere delle notizie più sicure. Per il momento si sa solo che questo nuovo corteggiatore dovrebbe avere molti interessi in comune con Gemma, tra cui l’amore per il teatro. Non ci sarebbe stato nessun bacio durante l’appuntamento, ma si dice che Tina Cipollari abbia interrotto la visione dei filmati, definendoli “imbarazzanti“.