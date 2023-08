Tina Cipollari avrà un programma tutto suo? L’indiscrezione

Tina Cipollari, celebre opinionista di Uomini e donne, sarebbe pronta per condurre un programma tutto suo su La5. Ecco che cosa si mormora tra gli studi televisivi.

Certamente, tra i personaggi che più hanno contribuito alla popolarità di Uomini e donne, c’è senza alcun dubbio Tina Cipollari. La donna era entrata nello show circa vent’anni, inizialmente come concorrente in cerca dell’amore, e poi è rimasta come opinionista, sempre in conflitto con la collega Gemma Galgani.

Grazie al programma di Maria De Filippi, l’amore l’ha trovato veramente: nel 2002 aveva conosciuto il parrucchiere Cristian Maria Nalli, che aveva sposato nel 2005 e con il quale ha avuto tre figli. Nel 2018 si sono separati e da allora lei ha una relazione con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Con il dating show, non ha trovato solo l’amore e una grande fama, ma ha scoperto anche la passione per il mondo dello spettacolo, in cui vive ormai da vent’anni. Sembra che adesso sia pronta a fare il grande passo e trasformarsi da opinionista a conduttrice televisiva: si mormora, infatti, che sia in trattative per un programma su La5.

Tina Cipollari diventa conduttrice per La5? Che cosa si mormora

A quanto pare, per la prossima stagione televisiva, Tina Cipollari dovrebbe continuare a lavorare a Uomini e donne insieme a Maria De Filippi e Gianni Sperti, ma avrebbe anche un nuovissimo progetto in ballo. Per ora non c’è nulla di confermato, ma l’indiscrezione arriva da Dagospia, che afferma che la storica opinionista potrebbe trasformarsi presto in una presentatrice televisiva e diventare quindi la protagonista assoluta di uno show tutto suo.

“Altro che cacciata da Uomini e Donne: oltre a essere stata riconfermata, la storica opinionista Tina Cipollari potrebbe condurre un programma tutto suo su La 5” ha scritto Ivan Rota su Pillole di gossip. Per ora lei non ha ancora detto niente in proposito, quindi non ha confermato la notizia, ma non l’ha neanche smentita.

Se fosse tutto vero, sarebbe certamente un bel cambiamento e una bella opportunità per la sua carriera televisiva, dal momento che da quando lavora in questo ambito, si è quasi sempre messa alla prova come opinionista o giurata. Nel 2005 ha avuto una prima esperienza come conduttrice in una piccola trasmissione locale chiamata Vipmania, ma poi più nulla con questo ruolo. Per ora non si sa neanche se si tratterebbe di un programma completamente nuovo o meno, o forse uno spin off di Uomini e donne. Staremo a vedere.