Tina Cipollari riappare in pubblico: “Irriconoscibile” | Quanti chili ha perso

La star di Uomini e donne Tina Cipollari si è mostrata in pubblico e sembra aver perso molto peso. Ecco la foto.

Tra i più importanti protagonisti di Uomini e donne, c’è certamente Tina Cipollari. La dama è una presenza fissa del programma di Maria De Filippi da oltre vent’anni e con il tempo è diventata iconica. In particolare, fanno sempre molto ridere i suoi battibecchi con la collega Gemma Galgani e ha coniato il motto “No, Maria, io esco“, che è diventato anche un meme.

Durante il corso del dating show, l’influencer ha trovato l’amore, ma non ha mai abbandonato il suo ruolo. Mentre era sposata, infatti, ha sempre continuato a partecipare, ma come opinionista. Nel 2002, proprio grazie a Uomini e donne, aveva conosciuto il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, che ha poi sposato nel 2005 e con il quale ha avuto ben tre figli. La coppia si è poi lasciata nel 2018 e alcuni mesi dopo lei si è fidanzata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Nel corso della sua carriera televisiva, ha lavorato anche in altri programmi, tra cui Buona domenica fino al 2004, Pechino Express nel 2016 e Selfie – Le cose cambiano, nel 2017. Dopo una certa assenza dalle scene, è ricomparsa sui social grazie a un Twit di Flavia Vento, che la mostra molto dimagrita.

Tina Cipollari, il twit di Flavia Vento: è dimagrita?

Poche ore fa Flavia Vento ha pubblicato una foto sul suo profilo Twitter, insieme a Tina Cipollari e Giacomo Urtis, conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere un chirurgo plastico molto apprezzato dai personaggi famosi. I tre hanno posato per omaggiare la diva Raffaella Carrà, scomparsa ormai due anni fa, a cui è stato dedicato un evento il 24 luglio. L’evento si chiama proprio RAFFAELLA! Omaggio alla Carrà e si tratta di uno spettacolo che porta in scena alcune delle sue canzoni più iconiche.

“Con Urtis e Tina all’evento in onore di Raffaella Carrà” ha scritto infatti la showgirl nella didascalia della foto. Il post ha ottenuto in brevissimo tempo migliaia di visualizzazioni e i fan hanno certamente notato l’opinionista di Uomini e donne, che sembra molto più magra rispetto al suo solito aspetto.

Con Urtis e Tina all’evento in onore di Raffaella carra’ pic.twitter.com/vUWimWfYC9 — Flavia vento (@Flaviaventosole) July 24, 2023

Anche se la foto non è chiarissima e l’abito scuro che indossa è un po’ largo, si può notare dal viso più scavato che l’influencer sembra aver perso parecchi chili. Per il momento lei non ha dichiarato nulla di ufficiale su questo possibile dimagrimento, ma bisogna ammettere che anche così è sempre bellissima.