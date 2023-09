Britney, la madre deve tornare al lavoro: “Ora fa la maestra”

La madre di Britney Spears è ritornata al lavoro.

La madre di Britney Spears Lynne, senza soldi, costretta a ritornare al lavoro. Britney Spears è riuscita da un po’ di tempo a venire fuori dalla tutela che la teneva praticamente prigioniera ricominciando di conseguenza anche a gestire i propri beni e le proprie finanze in totale autonomia. La cantante ha dunque deciso di chiudere i rubinetti alla propria famiglia, una situazione che ha costretto a tornare a lavorare sia la sorella che la madre della popstar.

La sorella e la madre di Britney Spears ritornano a lavorare. Jamie Lynne è approdata di recente all’interno del programma Ballando con le stelle USA, mentre la madre Lynne, come riportato anche dal Daily Mail, ha ripreso a fare il lavoro che aveva già svolto negli anni passati prima della conquista della popolarità da parte della figlia Britney, ovvero quello della maestra delle elementari in una scuola della Louisiana.

La scelta della donna sarebbe stata dettata prima di tutto da difficoltà di natura finanziaria. Queste alcune indiscrezioni in merito all’attuale situazione di Lynne Spears: “Lynne al momento ha difficoltà economiche. Per questo adesso ha un lavoro part-time in una scuola locale. Sta lottando per pagare le bollette, non se la passa più bene come prima. I costi per mantenere la sua proprietà non sono bassi. Lei vive in una villa da due milioni di dollari che le comprò sua figlia nel 2001“.

Secondo tale fonte, Lynne avrebbe provato nei mesi scorsi a riconciliarsi con Britney senza però avere successo, con la madre che aveva cercato di convincere la figlia a trasferirsi con lei in Louisiana. Una significativa frattura sarebbe poi arrivata quando Lynne ha chiesto a Britney di pagare per lei le spese legali che erano state sostenute per informarsi in merito alla questione della tutela.

Britney Spears’ mother, Lynne Spears is struggling to pay her bills after bitter fallout with her daughter. pic.twitter.com/9jdToUOd6v — Pop Base (@PopBaseUpdates) September 26, 2023

Britney Spears e il video con i coltelli

Britney Spears è tornata a far parlare di sé nel corso di questi ultimi giorni per un video pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. Nel contenuto in questione, la popstar si impegna in un’insolita danza con dei coltelli. Questa la didascalia tramite la quale la Spears ha voluto rassicurare tutti i propri fan:

“Oggi ho iniziato a giocare in cucina con i coltelli. Non preoccupatevi, non sono coltelli veri!“