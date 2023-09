Lorella Cuccarini, l’outfit in pelle all’Arena Suzuki conquista tutti

La showgirl Lorella Cuccarini si è esibita ad Arena Suzuki dai 60 ai 2000 e ha conquistato tutti. In particolare, il suo outfit in pelle nera ha riscosso un enorme successo.

Lorella Cuccarini continua a cavalcare l’onda del successo. La showgirl è attiva nel mondo dello spettacolo da oltre quarant’anni, da quando fu scoperta negli anni ’80 da Pippo Baudo, che la introdusse nei programmi di varietà: prima come valletta, poi conquistando ruoli sempre più importanti.

Da alcuni anni, è conosciutissima anche dalle generazioni più giovani grazie alla sua presenza ad Amici, dove è entrata nel corpo docenti come insegnante di ballo. I suoi battibecchi con la rigida Alessandra Celentano sono all’ordine del giorno, così come le sue alleanze con il collega Raimondo Todaro.

La showgirl è un’artista a tutto tondo, bravissima non solo a ballare, ma anche recitare e cantare. Per questo, è stata invitata ad Arena Suzuki dai 60 ai 2000 da Amadeus. Qui si è esibita sulle note di una delle sue canzoni più popolari, La notte vola. L’interpretazione è stata magnifica, ma il pubblico è rimasto colpito soprattutto dall’outfit che ha sfoggiato.

Lorella Cuccarini, l’omaggio a Gianni Versace ad Arena Suzuki

Amadeus ha invitato Lorella Cuccarini ad Arena Suzuki dai 60 ai 2000. Qui la showgirl si è esibita davanti a migliaia di persone riproponendo La notte vola, uno dei brani più noti del suo repertorio. Il programma, infatti, ha lo scopo di rispolverare alcune delle canzoni più conosciute dagli anni ’60 ai 2000 e per questo invitare l’artista dai lunghi capelli biondi era praticamente obbligatorio.

La sua esibizione ha convinto apertamente il pubblico, che ha ballato e cantato insieme a lei. Il successo della performance, però, sicuramente è stato dovuto anche al bellissimo outfit che la ballerina ha sfoggiato e ha indossato con grande naturalezza. Si tratta di un omaggio allo stilista Gianni Versace, completamente in pelle nera.

Questo outfit ha saputo valorizzare lo splendido fisico della cantante, che oggi ha 58 anni ma non ha niente da invidiare alle colleghe più giovani. La scelta dell’abito non è stata casuale, ma lei ha spiegato che si è ispirata a Gianni Versace: lo ha rivelato grazie a un post su Instagram, che in pochi secondi ha conquistato migliaia di like e commenti. La showgirl, infatti, è popolarissima sui social: solo su IG il suo profilo ufficiale conta oltre 820mila follower.