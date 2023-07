Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perchè è finita | La confessione intima di lei

Sono emersi alcuni retroscena sull’amore tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. Ecco cosa ha dichiarato la cantante lirica sulla questione.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono insieme da tanti anni, ma dopo tanti anni di matrimonio a volte la passione finisce e l’Italia è rimasta di sasso quando i due hanno annunciato il divorzio. Cosa ha contribuito a “distruggere” il loro matrimonio? Alcune dichiarazioni della Ricciarelli hanno fatto un po’ luce sulle zone d’ombra di questa relazione.

Sposati nel 1986, i due sono stati insieme per 18 anni. La loro separazione risale al 2004, ma il loro amore ha sempre interessato i media e l’opinione pubblica perchè nato in modo romantico, da un colpo di fulmine.

Baudo e Berlusconi

Pippo Baudo, vista la morte di Silvio Berlusconi, ha ricordato il loro primo incontro con il Cavaliere che gli ha tirato anche un brutto scherzo. Baudo aveva un Palazzo che interessava molto all’ex premier: “Andai da Berlusconi a dirgli che volevo andarmene e lui mi rispose che non poteva fare brutta figura nei confronti dei suoi, che dovevo pagargli una penale come risarcimento.

Lui sapeva tutto di me, sapeva che non avevo tutti quei soldi e allora mi chiese di cedergli un palazzo di mia proprietà che gli stava molto a cuore…Io ormai mi ero fissato, volevo andarmene e gli dissi che andava bene, che ci saremo rivisti più avanti per firmare. Lui mi stoppò: firmiamo subito. Aprì una porta ed entrò un notaio. Aveva previsto tutto…Eh sì, mi ha fregato…”.

La confessione di Katia Ricciarelli

Nonostante il colpo di fulmine, il matrimonio è finito e il sentimento si trasformò in odio per un po’ fino alla separazione 18 anni dopo. Dopo tempo, la Ricciarelli ha deciso di rivelare alcuni dettagli di questa fine: In primis, la mancanza di dialogo li ha fatti allontanare nel corso degli anni.

Il secondo motivo è stato quell’aborto che Baudo la convinse a fare in quanto non si sentiva pronto a diventare padre. Per la Ricciarelli quella scelta condizionò tutta la sua vita come dichiarò lei stessa: “…non dò più colpe a me stessa o a Pippo, è un qualcosa che aveva deciso il destino…a volte penso a cos’è che mi manca e mi rispondo: il figlio che non ho mai avuto. Ho abortito e se mi chiedo il perché, allora mi rispondo che sarà stata la volontà di Dio e che forse è giusto così…”.