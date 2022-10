“Vai a casa”: Alessandra Celentano senza freni | La prima espulsione viene direttamente da lei

Tra i banchi di scuola di Amici è amore tra a Niveo e Rita. Gli alunni si sono dati un appuntamento notturno e tra abbracci e carezze. Ma la maestra non ci sta.

Nella scuola più amata di sempre, “Amici”, giunta alla sua 22° edizione, arriva una nuova bufera. Alessandra Celentano, docente di danza classica e contemporanea, è infuriata con la sua alunna Rita. Nel daytime pomeridiano, in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16.10, il cantante Niveo e la ballerina Rita sono stati ripresi dalle telecamere mentre si scambiano un abbraccio seguito da un tenero bacio, dopo un corteggiamento sostenuto da un feeling particolare tra i due.

La storia d’amore tra Niveo e Rita è la prima dell’edizione di Amici. Si fanno sentire già i fan su Instagram: hanno creato pagine di fanbase, tra pagine di ship, post e cartelloni a sostegno del loro amore. La scena del bacio però non è piaciuta a tutti. La maestra Celentano ha sentito l’esigenza di incontrare Rita, richiamandola al dovere.

Il primo bacio tra Niveo e Rita

Sui social i fan di Amici non aspettavano altro, sognare con Niveo e Rita. Si vociferava da un po’ un imminente avvicinamento tra il cantante e la ballerina e i fan sono stati accontentati da un bacio d’amore mostrato nel recente daytime. Rita, inizialmente non convinta, era partita prevenuta nei confronti del ragazzo, ma poi non è riuscita a trattenersi. I ragazzi si sono dati un appuntamento romantico nel cuore della notte ed è scattata la scintilla tra dolci abbracci e mille tenere carezze.

La reazione della maestra

La danza è sacrificio e costanza. Alessandra Celentano lo sa bene e, per questo, ha richiamato all’ordine la ballerina Rita, chiedendo un confronto con lei in sala. L’atteggiamento della ballerina infatti non piace alla maestra, che vuole più serietà tanto nella danza quanto in casetta. La maestra ha mostrato all’alunna una serie di clip in cui lei è statica nei movimenti e sempre con la stessa espressione. La Celentano ha esordito: “Rita c’è un problema grosso. Se non vedo progressi te ne vai a casa. E se te ne vai è perché l’ho deciso io, non gli altri professori…”. Poi, Alessandra ha rincarato la dose parlandole di Niveo: “Io ti vedo sempre sdraiata sul letto con Niveo. Non dico che non devi socializzare, però neanche vederti sempre così.”

Rita, a quel punto, è scoppiata a piangere e, in lacrime, ha dato ragione alla maestra dicendo che: “Sì devo assolutamente trovare la chiave giusta, so che può essere un mio grande punto a sfavore. Voglio riuscirci a tutti i costi”.