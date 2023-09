Living for the Dead: il trailer della serie prodotta da Kristen Stewart

Il trailer della serie reality prodotta da Kristen Stewart.

Il prossimo 18 ottobre vedrà la luce una nuova serie dal titolo di Living for the Dead, una sorta di reality sugli acchiappafantasmi queer che farà parte della programmazione di Hulu per il periodo di Halloween e che è stata prodotta da Kristen Stewart.

Kristen Stewart è la produttrice di Living for the Dead, una serie reality incentrata sugli acchiappafantasmi in versione queer che verrà presentata in anteprima il prossimo 18 di ottobre.

A dare un primo assaggio della serie è stato ora il trailer ufficiale. All’interno della clip vengono presentati i vari membri della squadra di cacciatori di fantasmi, ognuno dei quali si ritrova ad avere un ruolo estremamente importante nel corso delle diverse indagini. Inoltre vi è anche un’anticipazione dei luoghi infestati che verranno visitati dai protagonisti: tra questi vi sono ad esempio il Copper Queen Hotel a Bisbee in Arizona, il The Clown Motel a Tonopah, il Waverly Hills Sanatorium a Louisville in Kentucky, il Palace Theatre sempre a Louisville, e Il Palomino a Las Vegas in Nevada.

Per quanto riguarda invece il cast della serie, questo è composto da Alex Le May, Juju Bae, Ken Boggle, Logan Taylor e Roz Hernandez. Tra i produttori, oltre a Kristen Stewart, figurano David Collins, Michael Williams, Rob Eric, Renata Lombardo, CJ Romero ed Ellaine White.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale della serie Living for the Dead.

Le parole di Kristen Stewart su Living for the Dead

Al centro di The Living for the Dead vi è il team composto dalla strega Juju Bae, dal sensitivo Logan Taylor, dal lettore di tarocchi Ken Boggle, dall’esperto di tecnologia Alex Le May, e dal ricercatore paranormale Roz Hernandez. I cinque sono dunque impegnati in pericolosi viaggi incentrati sull’esplorazione di alcuni dei più famosi luoghi infestati del mondo, facendo in questo modo luce su diversi misteri e su storie sconosciute ai più.

Kristen Stewart si è così espressa in merito alla produzione di Living for the Dead:

“Che io e il mio migliore amico CJ Romero abbiamo avuto questa idea divertente che ora si è concretizzata è molto bello e stimolante. Tutto ha avuto inizio come un ipotetico, stupido sogno irrealizzabile e ora sono così orgogliosa di aver guidato una cosa che per me è molto significativa. I membri del nostro cast faranno ridere e piangere, hanno avuto il coraggio e il cuore di portarci in posti in cui non andrei mai da sola. Ed è un fantastico viaggio inaugurale per la casa di produzione che ho fondato con i miei soci Dylan Meyer e Maggie McLean“.