Sicario 3: il film con Benicio del Toro si farà?

Secondo il produttore Basil Iwanyk e Erica Lee Sicario 3 si fa ancora. Ecco tutti i dettagli sul film.

L’universo di Sicario è destinato a continuare a prosperare sul grande schermo, con Benicio del Toro pronto a riprendere il suo ruolo iconico. I produttori Basil Iwanyk ed Erica Lee hanno confermato che Sicario 3 è ancora in cantiere, nonostante alcune turbolenze lungo il cammino creativo.

In un’intervista rilasciata a The Messenger, Iwanyk e Lee hanno gettato luce sulla situazione attuale del progetto. Lee ha rivelato che il terzo capitolo di Sicario era già stato parzialmente scritto quando lo sciopero della Writers Guild of America (WGA) ha avuto inizio nel maggio 2023. Questo sciopero, supportato anche dalla Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), ha portato avanti rivendicazioni per migliori condizioni di lavoro per scrittori e attori, protezione contro l’intelligenza artificiale e altre questioni relative all’industria cinematografica. “È stato un momento di pausa, ma l’idea è straordinaria“, ha affermato Lee, mostrando un ottimismo costante per il progetto.

Iwanyk ha aggiunto il suo entusiasmo personale: “Non vedo l’ora di vedere Sicario 3. Potrei guardare Benicio interpretare quel personaggio per sempre. Voglio dire, potrei guardare Benicio in qualsiasi ruolo, ma con questo personaggio, non mi stanco mai.”

Sicario 3. Cast e info

Sicario, diretto da Denis Villeneuve, è stato rilasciato nel 2015 e ha ottenuto un grande successo, incassando 85 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione di 30 milioni di dollari.

Il film ha persino ricevuto tre nomination agli Oscar nelle categorie Miglior Fotografia, Migliore Colonna Sonora Originale e Miglior Montaggio del Suono alla 88ª edizione degli Academy Awards. Nel 2018 è arrivato Sicario: Day of the Soldado, che ha visto il ritorno di Del Toro e Brolin nei ruoli principali, nonostante l’assenza di Emily Blunt. Il film è stato diretto da Stefano Sollima e ha incassato 75,8 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget stimato tra i 35 e i 45 milioni di dollari.

Trent Luckinbill, produttore di Sicario: Day of the Soldado, aveva dichiarato a Screen Rant nel 2018 che Sicario 3 sarebbe “assolutamente” stato realizzato. Tuttavia, in aprile 2023, Josh Brolin aveva gettato un’ombra di dubbio sul progetto, dichiarando a Variety: “Sicario 3, abbiamo cercato di farlo decollare, ma perché non è successo? Quanto tempo si può aspettare? È un film difficile da realizzare, nonostante i profitti dei primi due capitoli e la costante domanda da parte dei fan.”

Nonostante le sfide lungo il percorso, sembra che i fan di Sicario possano ancora sperare di vedere Benicio del Toro tornare sul grande schermo nei panni di uno dei personaggi più intriganti del cinema contemporaneo.

La serie continua a intrattenere e affascinare il pubblico con la sua oscura e complessa narrazione. Resta da vedere come si svilupperà il terzo capitolo, ma una cosa è certa: il mondo di Sicario non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti.