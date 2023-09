Tutto quello che sappiamo sul nuovo L’Esorcista – Il Credente

L’esorcista – Il credente, si presenta al pubblico amante del genere con il secondo spaventoso trailer ufficiale.

La saga horror è pronta ad accogliere il nuovo capitolo – L’esorcista – Il credente – e lo lancia con un secondo trailer dopo averne proposto uno negli scorsi mesi.

In aggiornamento anche la data di uscita nelle sale che Universal e Blumhouse hanno deciso di anticipare di una settimana per evitare lo scontro diretto al box-office con il film concerto Taylor Swift – The Eras Tour. Strategia che sarà applicata anche nel nostro Paese, che quindi vedrà l’arrivo del film per il 5 ottobre.

Ripercorrendo il recente successo ottenuto con il franchise di Halloween, L’esorcista – Il credente si porrà come un sequel diretto dell’iconico capolavoro originale, ignorando i due capitoli arrivati in seguito e i prequel realizzati nei primi anni 2000. Questo si propone come il primo capitolo di una trilogia che si prefigge di ampliare e concludere la storia iniziata.

Per l’occasione il pubblico potrà assistere al ritorno sul grande schermo della novantenne Ellen Burstyn nei panni di Chris McNeil, già apprezzata protagonista del primo capitolo e star internazionale del cinema, nota anche per gli eventi di una vita privata profeticamente molto difficile.

La trama del nuovo capitolo

La trama ufficiale del film recita: “Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding (interpretato da Leslie Odom Jr., vincitore di un Tony e candidato all’Oscar per “Quella Notte a Miami” e “Hamilton”) ha cresciuto da solo la loro figlia Angela (Lidya Jewett, nota per “Good Girls”).

Ma quando Angela e la sua amica Katherine (una nuova promessa, Olivia Marcum) spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l’unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris”.

Cast e regia

Il film è stato diretto da David Gordon Green, già regista dell’ultima trilogia di Halloween prodotta da Blumhouse. La pellicola adatta una storia originale scritta da Scott Teems, Danny McBride e dallo stesso regista, il quale ha inoltre curato la sceneggiatura insieme a Peter Sattler. Tra i produttori del film figurano Jason Blum, David Robinson e James G. Robinson, mentre come produttori esecutivi annoveriamo Danny McBride, David Gordon Green, Stephanie Allain, Ryan Turek e Atilla Yücer.

Il cast sarà composto da Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Lidya Jewett, Olivia Marcum, Ann Dowd, Raphael Sbarge, Norbert Leo Butz e Jennifer Nettles. Al momento, nonostante negli ultimi mesi si siano susseguite varie voci in tal senso, non è invece chiaro se sarà in qualche modo coinvolta anche Linda Blair, interprete di Regan nel film del 1973.