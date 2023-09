Saw X, la featurette in anteprima del prossimo capitolo della saga horror

La saga di Saw tornerà presto al cinema con Tobin Bell: ecco una featurette in anteprima di Saw X.

Si pensava che la saga di Saw fosse terminata, eppure non è così: la trama prosegue e il prossimo 26 ottobre tornerà al cinema con un nuovissimo capitolo, che rivedrà anche uno dei suoi personaggi più iconici, Tobin Bell, che riprenderà il suo storico ruolo dell’enigmista (Jigsaw) John Kramer.

La serie horror è nata nel 2004 e ha subito diverse evoluzioni nel corso degli anni. All’inizio, puntava più sulla psicologia e sull’esistenzialismo, mentre negli ultimi numeri ha dato prevalenza alla parte splatter. Le trame, solitamente, si concentrano su delle persone che l’enigmista ritiene malvagie – che disprezzano la vita umana – che vengono catturate e sottoposte a terribili torture per salvarsi.

Quella di Saw non è l’unica saga horror che di recente è stata ripresa: basti pensare a Scream o So cosa hai fatto, che negli ultimi anni sono tornate alla ribalta. Ma di cosa parlerà Saw X? Ecco tutti i dettagli, tra cui una featurette in anteprima.

Saw X: trama, cast e featurette dell’ultimo capitolo della serie horror

La trama di Saw X si concentra sul grande ritorno in scena di John Kramer (Tobin Bell), che era deceduto nel terzo film. Il personaggio, infatti, già dal primo capitolo soffriva di un cancro incurabile e a un certo punto era deceduto, in seguito a un intervento chirurgico fallito.

John Kramer è morto, ma il decimo film non è un sequel, bensì un prequel. La storia è ambientata tra il primo e il secondo capitolo e si concentra unicamente sull’enigmista e sulla nascita (e sul rafforzamento) della sua dubbia morale. L’uomo si reca in Messico per sottoporsi a un’operazione che dovrebbe guarirlo dal cancro, ma alla fine scopre che si tratta solo di una truffa: da qui decide di vendicarsi. Il film, inoltre, si concentrerà anche nello sviluppo della relazione con Logan Nelson e la decisione di prenderlo come seguace. La notizia dell’uscita del film è stata corredata da numerosi video promozionali, tra cui trailer e featurette: ecco la featurette in anteprima.

Il cast di Saw X prevede, oltre a Tobin Bell, anche Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand , Renata Vaca, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Paulette Hernandez, Jorge Briseño, Costas Mandylor, Michael Beach, Isan Beomhyun Lee, David Alfano, Katie Barbieri, Lucía Gómez-Robledo e Donagh Gordon. Il film uscirà al cinema il prossimo 26 ottobre e sarà il più lungo della serie: un’ora e 58 minuti.