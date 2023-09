Il maligno ritorna in The Exorcist: Believer | Ecco cosa c’è da sapere

Universal Pictures ha diffuso un’emozionante anticipazione di The Exorcist: Believer, il sequel molto atteso dell’horror prodotto da Blumhouse.

Nella clip, vediamo Leslie Odom Jr. e Lidya Jewett affrontare le conseguenze della misteriosa scomparsa di Angela e Katherine. Il film è programmato per uscire il 6 ottobre. Il video getta luce sulla reazione di Victor Fielding, interpretato da Odom, alla scomparsa delle due ragazze. Egli interroga sua figlia, cercando di scoprire cosa facessero nel bosco in quei giorni.

La sorprendente rivelazione è che le due amiche stavano cercando di entrare in contatto con la madre defunta di Angela, un gesto che sembra aver permesso al demone di prendere possesso di loro. The Exorcist: Believer è il diretto proseguimento del celebre film horror originale, tratto dal romanzo di William Peter Blatty. Il regista David Gordon Green è anche uno degli sceneggiatori, insieme a Scott Teems, Danny McBride e Peter Sattler.

Nel cast, ritroviamo Ellen Burstyn, vincitrice di un Oscar, che torna nel ruolo della madre devastata. Al suo fianco ci sono Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Raphael Sbarge e Jennifer Nettles, a cui si aggiungono due nuovi talenti, Lidya Jewett e Olivia Marcum.

Trama

La sinossi del film offre uno sguardo intrigante alla trama: “Da quando sua moglie è morta nel terremoto di Haiti 12 anni fa, Victor Fielding ha cresciuto da solo sua figlia Angela. Ma quando Angela e la sua amica Katherine scompaiono nel bosco, riapparendo tre giorni dopo senza alcun ricordo degli eventi accaduti, scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male in tutte le sue manifestazioni. Nel terrore e nella disperazione, Victor cercherà l’unica persona ancora in vita che ha assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.”

Il sequel è prodotto da Jason Blum, David Robinson e James Robinson, mentre Green, McBride, Couper Samuelson e Stephanie Allain figurano come produttori esecutivi. Questa collaborazione tra Blumhouse e Morgan Creek Production promette di regalare ai fan una nuova, spaventosa esperienza esorcistica. The Exorcist: Believer riporta il pubblico nel terrificante mondo dell’esorcismo, con una trama intrigante e un cast stellare che promettono di far rivivere l’orrore in una nuova e angosciante prospettiva.

Mentre attendiamo con trepidazione l’uscita il 6 ottobre, non possiamo fare a meno di chiederci quale oscuro destino attenda Angela, Katherine e tutti coloro che verranno a contatto con il male in questa cupa e coinvolgente saga.