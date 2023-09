Paolo Genovese: cinque film del regista da rivedere

Cinque film da rivedere del regista italiano.

Ecco cinque film del regista Paolo Genovese assolutamente da rivedere.

Tra i registi del panorama cinematografico italiano che si sono maggiormente distinti nel corso degli ultimi anni rientra di diritto anche Paolo Genovese. Nato a Roma il 20 agosto del 1966, Genovese ha firmato alcune delle opere che sono entrate nella storia del cinema italiano. Ecco cinque dei suoi film che vale assolutamente la pena di rivedere.

La banda dei Babbi Natale (2010)

La banda dei Babbi Natale è un film del 2010 con protagonista l’iconico trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo insieme anche ad Angela Finocchiaro. Si tratta di una commedia che è stata in grado di incassare al botteghino più di 20 milioni di euro, il che l’ha resa uno dei più grandi successi cinematografici italiani di quel periodo.

Al centro della trama i personaggi interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo, che la notte della vigilia di Natale si ritrovano in questura in quanto sorpresi appesi alla grondaia di un palazzo e accusati di conseguenza di essere dei ladri. Allo scopo di scagionarsi, i tre iniziano così a raccontare la propria vita all’ispettrice di polizia.

Immaturi (2011)

Immaturi, film del 2011 seguito poi immediatamente dal sequel Immaturi – Il viaggio del 2012, vede protagonisti Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luca Bizzarri, Ambra Angiolini, Ricky Memphis e Paolo Kessisoglu.

La storia del film è incentrata su questi trentottenni che sono stati in passato compagni di liceo e che all’improvviso si vedono costretti a ripetere l’esame di maturità per via dell’annullamento del loro diploma da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti loro, dopo essersi persi di vista, ritorneranno dunque in contatto per la particolare occasione tornando per qualche giorno ai vecchi tempi della scuola.

Tutta colpa di Freud (2014)

In Tutta colpa di Freud il cast è formato da Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Alessandro Gassman, Laura Adriani e Claudia Gerini.

La storia è quella di un padre psicanalista di professione alle prese con le sue tre figlie: una libraia che finisce con l’innamorarsi di un ladro di libri, una ragazza gay che decide di voler diventare etero, e una diciottenne che perde la testa per un uomo di cinquant’anni.

Perfetti Sconosciuti (2016)

Perfetti Sconosciuti è un film del 2016 vincitore ai David di Donatello di quello stesso anno dei premi di miglior film e migliore sceneggiatura. Nel cast ancora una volta Marco Giallini e Anna Foglietta insieme anche a Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston e Benedetta Porcaroli.

Si tratta di una commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, con quattro coppie che si confronteranno decidendo di rendere totalmente pubblici per una sera tutti i segreti nascosti sui propri rispettivi cellulari.

The Place (2017)

Valerio Mastandrea, Marco Giallini e Alba Rohrwacher sono tra i protagonisti anche di The Place insieme a Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Alessandro Borghi e Sabrina Ferilli.

Il riadattamento cinematografico della serie The Booth at the End è incentrato su un misterioso uomo che siede ogni giorno sempre allo stesso tavolo di un ristorante. Quest’ultimo, in cambio di particolari compiti da dover svolgere, è pronto ad esaudire tutti i più grandi desideri di otto suoi visitatori.