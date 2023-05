Elodie, la reazione alla vittoria del David di Donatello – VIDEO

La cantante Elodie ha ricevuto il David di Donatello, premio del mondo del cinema a cui aspirano tutti gli artisti italiani. Ecco la sua reazione davanti alla vittoria.

La sera del 10 maggio si è svolta su Rai1 la Premiazione dei David di Donatello, una delle celebrazioni più importanti nel mondo del cinema italiano. Quest’anno la magica serata è stata condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli, che hanno consegnato i premi ai vari artisti in gara. Anche questa volta i personaggi in lizza erano davvero tanti e talentuosi, e la concorrenza era spietata.

Il David di Donatello, infatti, è forse il premio più ambito a chiunque lavori nel cinema in Italia, secondo solo agli Oscar, la cui ultima edizione si è celebrata lo scorso marzo a Los Angeles. In Italia, invece, il 10 maggio il premio come Miglior film è andato a Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. La pellicola si ispira all’omonimo romanzo di Paolo Cognetti.

Il David come Miglior regista è andato a Marco Bellocchio per Esterno notte, mentre il Miglior attore e la Miglior attrice sono stati Fabrizio Gifuni e Barbara Ronchi per le performances in Esterno notte e Settembre. Ma non solo registi, sceneggiatori e attori: anche gli artisti musicali sono stati premiati, tra cui Elodie.

Elodie vince il David per “Miglior canzone originale”

Il premio per la Miglior canzone originale è andato a Elodie, che ha cantato Proiettili nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. La pellicola è stata scritta da Elisa Toffoli, Emanuele Triglia e Joan Thiele. La cantante, quando è salita sul palco per ritirare il premio era felicissima, ma anche emozionatissima.

“Grazie, sono veramente molto, molto emozionata. Non me lo aspettavo perché non vinco mai, ma non è quello l’importante. L’importante è fare delle belle cose, farle con amore e avere la possibilità. Incontrare delle persone generose e io sono stata fortunata a incontrarne tante e voglio ringraziare Elisa Toffoli e Pippo Mezzapesa per avermi dato la possibilità e Joan ed Emanuele che sono qui” ha dichiarato.

Proiettili compone la colonna sonora portante di Ti mangio il cuore. Il film racconta l’amore proibito tra Andrea e Marilena, che appartengono a due famiglie malavitose. Lui è l’erede dei Malatesta, ma non vorrebbe mai prendere il posto del padre, mentre lei è la moglie del boss mafioso di Camporeale. Quando i loro sentimenti vengono scoperti, l’antica faida tra i due clan si risveglia.