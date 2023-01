Raoul Bova ha ‘perso’ la testa per una molto più di giovane di Rocio: ormai stanno sempre insieme

Con uno scatto suggestivo pubblicato sul suo profilo Instagram, Raoul Bova ha mostrato ai suoi followers una recente passione che gli ha rubato il cuore e che lo sta accompagnando in un viaggio entusiasmante all’inizio del 2023.

La fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno regalano all’attore romano di origine calabrese una valanga di emozioni: in poche settimane, infatti, Raoul Bova, classe 1971, ha vissuto dei momenti indimenticabili che hanno segnato sia la sua vita pubblica che la sua parte più intima, privata e familiare.

Lo scorso 16 dicembre, infatti, Bova ha vissuto una delle maggiori soddisfazioni possibili per un padre, assistendo alla laurea del figlio primogenito Alessandro Leon, nato nel 2000 dall’unione con l’ormai ex moglie, figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, Chiara Giordano, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2013 e con cui ha avuto nel 2001 il secondo figlio Francesco.

Raoul Bova inizia il nuovo anno con grandi soddisfazioni personali e guarda in alto verso il futuro

«Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te» ha scritto Bova su Instagram, decidendo di condividere il suo orgoglio e la sua immensa gioia con i suoi ammiratori, pubblicando un simpatico scatto che lo ritrae sorridente e divertito insieme al figlio coronato di alloro come l’occasione speciale richiede.

Inoltre l’attore, reduce dal successo televisivo di “Don Matteo 13”, che gli ha visto raccogliere il difficile testimone lasciato da Terence Hill nella iconica fiction simbolo di Rai 1, ha ottenuto recentemente un altro riconoscimento personale di grande valore: in virtù delle sue origini calabresi per parte di padre, infatti, è stato insignito della cittadinanza onoraria del comune di Roccella Jonica, deliberata all’unanimità dal consiglio comunale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Raoul condivide su Instagram la passione del momento che occupa tutti i suoi pensieri: uno scatto in bianco e nero per i followers

Si tratta insomma di un periodo d’oro per l’attore ed ex nuotatore romano, che dal 2013 non ha più lasciato l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, 17 anni più giovane di lui, conosciuta sul set del film “Immaturi – Il viaggio”, e madre delle due figlie Luna, nata nel 2015, e Alma, l’ultimogenita, nata nel 2018.

Eppure c’è un’altra passione che lo travolge e nei giorni scorsi, sempre su Instagram, ha voluto mostrarla a tutti facendosi ritrarre a bordo della sua automobile, in un suggestivo bianco e nero, accompagnando l’immagine con una caption poetica che ha raccolto fiumi di cuoricini: “Guardiamo in alto sognando come bambini. È un viaggio bellissimo, il nostro…”. Viaggiare su quattro ruote è un richiamo irresistibile per un uomo sensibile e avventuroso come Raoul.