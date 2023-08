Sulla Giostra: il film con Claudia Gerini in prima visione su Rai Movie

Nella serata di mercoledì è andato in onda su Rai Movie il film con Claudia Gerini e Lucia Sardo.

Trama e cast di Sulla Giostra, film diretto da Giorgia Cecere andato in onda su Rai Movie. Nella serata di mercoledì 9 agosto è stato mandato in onda in prima visione sul canale di Rai Movie Sulla Giostra, film diretto da Giorgia Cecere con protagoniste Claudia Gerini e Lucia Sardo. Ecco il cast e la trama della pellicola arrivata nelle sale cinematografiche italiane nel settembre del 2021.

Claudia Gerini e Lucia Sardo protagoniste in Sulla Giostra

Il film Sulla Giostra ha visto il ritorno alla macchina da presa della sceneggiatrice Giorgia Cecere. Originaria della provincia di Lecce, la Cecere è arrivata con questa pellicola al suo terzo lungometraggio dopo la direzione di Il primo incarico del 2010 e di In un posto bellissimo del 2015. A renderla famosa è però principalmente il suo lavoro alla sceneggiatura: Giorgia Cecere è stata infatti sceneggiatrice tra le altre cose per le serie tv Corto Maltese e I Cesaroni oltre che per i film Sangue Vivo del 2000 e L’amore rubato del 2016.

Dopo quasi due anni, Sulla Giostra è dunque finalmente stato trasmesso per la prima volta in tv. Nel ruolo della protagonista vi è Claudia Gerini, attrice che alle spalle partecipazioni in innumerevoli film e apparsa nel corso degli ultimi anni in Diabolik dei fratelli Manetti oltre che in Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo. Insieme alla Gerini, che ha anche esordito alla regia con Tapirulàn del 2022, vi è Lucia Sardo, apparsa prima che in questo film in Picciridda – Con i piedi nella sabbia del 2019 di Paolo Licata.

A completare il cast ci sono Alessio Vassallo, Paolo Sassanelli, Alessia Chiuri, Lucia Zotti ed Edoardo Di Lernia.

La trama di Sulla Giostra

Sulla Giostra, film basato su una sceneggiatura curata dalla stessa Giorgia Cecere in collaborazione con Pierpaolo Pirone, è stato girato principalmente in Puglia in provincia di Lecce nelle zone di Santa Maria Di Leuca, Castrignano e Alessano.

La trama della pellicola segue le vicende di due donne estremamente diverse tra di loro che finiscono con il ritrovarsi dopo tantissimi anni in una bellissima casa nel Salento. Irene (Claudia Gerini), separata dal marito (Paolo Sassanelli) e con un figlio adolescente, ha deciso di lasciare la sua terra d’origine per andare a vivere a Roma. A causa di problemi di natura economica la donna ritorna però nella sua vecchia casa di campagna: qui la protagonista si imbatte in un’anziana governante di nome Ada (Lucia Sardo) che non ha alcuna intenzione di lasciare l’abitazione.

Irene cerca in tutti i modi di convincere Ada a consegnare le chiavi di casa all’agente immobiliare Gianni (Alessio Vassallo) e di conseguenza a traslocare, ma la missione finisce con il rivelarsi più lunga e impegnativa del previsto.