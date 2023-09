Gran Turismo: il video backstage sulla storia da cui trae ispirazione il film

Il video backstage della vera storia che ha ispirato il film diretto da Neill Blomkamp.

Lo scorso 20 settembre è arrivato nelle sale cinematografiche italiane Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film diretto dal regista Neill Blomkamp basato sulla celebre serie di videogiochi oltre che sulla storia vera di Jann Mardenborough.

Gran Turismo: il video backstage sulla storia di Jann

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile si basa sulla storia vera di Jann Mardenborough, un ragazzo abilissimo nel celebre videogioco e desideroso di mettersi alla prova alla guida anche nel mondo reale. Il giovane, enorme appassionato della saga videoludica partita nel 1997 su PS One, ha voluto mettere alla prova la propria abilità virtuale anche su una vera pista da corsa, una storia cui è stato dedicato anche un particolare video backstage.

Per la precisione, è riuscito ad approfittare di un’operazione promozionale di Sony. Tra il 2008 e il 2016 la Nissan e la Sony Interactive Entertainment hanno voluto finanziare il programma tv GT Academy, che aveva come suo principale scopo quello di dare ai migliori videogiocatori di Gran Turismo la possibilità di potersi mettere alla prova su vere piste con vere auto da corsa. Tra i partecipanti a tale iniziativa ci fu per l’appunto anche lo stesso Jann.

Ecco qui di seguito il video.

Il film Gran Turismo

Gran Turismo è stato diretto da Neill Blomkamp, regista noto per alcuni importanti film di fantascienza come District 9 ed Elysium. A curare la sceneggiatura sono stati invece Will Dunn, Jason Hall, Erich Hoeber e Jon Hoeber, mentre le riprese della pellicola hanno avuto luogo a Budapest in Ungheria.

Il cast della pellicola comprende tra gli altri David Harbour, celebre per il ruolo di Jim Hopper nella serie di successo Stranger Things, e Orlando Bloom, tra le varie cose l’elfo Legolas de Il Signore degli Anelli. Nei panni del protagonista Jann Mardenborough vi è invece Archie Madekwe, attore britannico classe 1995 già apparso in film come Mindsommar – Il villaggio dei dannati di Ari Aster e Voyagers di Neil Burger.

Al centro della trama c’è Jann, adolescente giocatore di Gran Turismo che punta a diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

La saga videoludica

La serie videoludica di Gran Turismo è stata sviluppata da Polyphony Digital ed è stata pubblicata da Sony Computer Entertainment per le console PlayStation. La saga ha debuttato con il suo primo storico capitolo nel 1997, e da allora hanno visto la luce ben sei seguiti fino ad arrivare a Gran Turismo 7 uscito nel 2022 sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5.