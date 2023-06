Sabrina Ferilli, il nuovo video infuoca il web | Che bomba

La Ferilli pubblica sul suo Instagram un reel che la ritrae più sexy che mai e i fan non se lo sono fatti scappare

Che Sabrina Ferilli sia una bomba sexy lo sappiamo. Memorabile la sua sfilata allo stadio Olimpico in bikini per la vittoria dello scudetto della Roma, facendo caracollare tutti tifosi alla vista del fisico mozzafiato.

Passano gli anni, ma l’attrice è sempre più bella ed attraente, nonché apprezzatissima a livello cinematografico e televisivo per le sue performance attoriali.

E’ di questi giorni un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si mostra in tutta la sua bellezza, sul set di varie fiction girate nel tempo.

La Ferilli, del resto, non è nuova di complimenti sui social, anche provenienti da personaggi del suo ambiente e di recente ha suscitato l’interesse anche di una giovane conduttrice.

Social impazziti per lo stesso vestito di Belen

In questi giorni i suoi follower si sono accorti che l’attrice romana ha condiviso uno scatto molto interessante, divenuto virale dopo poco.

“Ciao!”: È la semplice didascalia che accompagna una foto sexy in cui Sabrina Ferilli si mostra con un abito estivo fresco con tanto di spacco e scollatura vertiginosa (della linea ideata da Belen Rodriguez). Infiniti i like e i commenti di apprezzamento, ma tra questi spicca quello di Belen Rodriguez: “Mamma mia come sta bene a te!!!?” commenta la showgirl accompagnando le parole con emoji di cuoricini rossi.

L’attrice ribatte con la sua consueta ironia: “ce provamo!!! deliziosi questi abiti! Grazie!”. Uno scambio di battute che ha mandato in delirio i social, con i fan che si sono fatti coinvolgere con apprezzamenti per entrambe: “a te sta bene tutto Sabri” oppure rivolgendosi a Belen qualcuno aggiunge: “i tuoi abiti sono di una femminilità stratosferica e la loro linea sinuosa evidenzia e mette in risalto i punti di forza. Su Sabrina, pero, sono qualcosa di meraviglioso, incantevole, sublime, inarrivabile, incredibile…”.

Il video che infiamma i follower

Preparandosi ad un’estate bollente, che la vede impegnata nelle riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti, la Ferilli pubblica un video super accattivante che la ritrae in vare pose sui set dei suoi lavori.

Anche in questa occasione i commenti non sono mancati, piacevolmente anche da parte di donne: “... Sabri mia, riesci sempre a mettere un pò di te in ogni tuo personaggio ed è per questo che sei così vera… c’è sempre una parte di te” commenta una fan, a testimoniare come Sabrina sia apprezzata a livello trasversale.