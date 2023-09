Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: spunta la foto del loro bacio

Conferme sulla storia tra l’attore e la modella italiana.

Spunta l’immagine del bacio tra Leonardo DiCaprio e la modella Vittoria Ceretti. Giungono conferme sempre più evidenti sulla relazione tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. Ormai da un po’ di tempo circolavano indiscrezioni di vario tipo sulla storia tra la stella di Hollywood e la supermodella italiana, voci che sembrano finalmente aver trovato una propria conferma ufficiale grazie ad una foto pubblicata dal Daily Mail che ritrae i due intenti a scambiarsi un bacio.

La storia tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sembrerebbero ormai essere una coppia a tutti gli effetti. A conferma della cosa quanto pubblicato dal Daily Mail, che ha pizzicato i due intenti a scambiarsi un passionale bacio in discoteca. Il quarantottenne vincitore del Premio Oscar nel 2016 per Revenant – Redivivo e candidato all’ambita statuetta in altre sei occasioni si trova in compagnia della modella venticinquenne e originaria di Brescia ad Ibiza dopo essere stato con lei in California fino a qualche giorno fa.

A pubblicare altre immagini della coppia era stato il settimanale Chi, che aveva scovato i due intenti a passeggiare per le strade di Santa Barbara. Vittoria Ceretti è dunque uscita allo scoperto con DiCaprio dopo aver divorziato da poco con il dj Matteo Milleri, che aveva sposato proprio a Ibiza nel giugno del 2020.

Chi è Vittoria Ceretti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria)

Il video di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti in discoteca a Ibiza con tanto di bacio tra i due, contenuto esclusivo di Daily Mail secondo cui la coppia sarebbe rimasta a ballare nel club Hi Ibiza fino alle 4:30 del mattino, ha fatto immediatamente il giro del web. La ragazza, nata a Brescia il 7 giugno del 1998, è come detto una supermodella, e avrebbe conosciuto l’attore lo scorso mese di maggio in occasione del Festival di Cannes.

Dal punto di vista lavorativo, Vittoria ha iniziato la propria carriera con la partecipazione al concorso Elite Model Look nel 2012 facendo poi il suo esordio in passerella con Dolce & Gabbana nel 2014. Da lì la bresciana ha vissuto una continua ascesa, prendendo parte a centinaia di sfilate in tutte le più grandi città del mondo e per alcuni dei più importanti brand a livello mondiale come ad esempio Chanel, Tommy Hilfiger, Versace, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino e Luois Vuitton.

In più, Vittoria Ceretti ha avuto anche l’opportunità di poter affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo del 2021.