Garden City, Kansas: il trailer del film di animazione

In rete dal 10 ottobre il trailer esclusivo di Garden City, Kansas, il documentario sull’FBI che sventa un complotto terroristico

ComingSoon si prepara a lanciare un esclusivo trailer di Garden City, Kansas, per il prossimo documentario sull’FBI che sventa un complotto terroristico interno. Il film di Gravitas Ventures debutterà sulle piattaforme digitali a partire da martedì 10 ottobre.

Nella trama ufficiale del film si legge: “Nelle High Plains del Kansas sudoccidentale, una fiorente comunità sostenuta per decenni da ondate di immigrati diventa il bersaglio dei nazionalisti bianchi intenti a uccidere gli ultimi arrivati: i musulmani”.

La sinossi prosegue: “Quando tentano di reclutare un uomo del posto con una coscienza, lui si infiltra tra loro, collaborando con l’FBI e rischiando la vita per prevenire l’attacco e consegnare i terroristi alla giustizia. Le testimonianze animate del complotto in tribunale si intrecciano con la storia stimolante dell’immigrazione e della determinazione di una comunità ad accogliere il mondo”.

Un documentario che apre una finestra sulla realtà di una piccola cittadina degli Stati Uniti e la lotta tra suprematisti bianchi e musulmani.

Un intenso documentario

Garden City, Kansas, approfondisce la cospirazione, guidata dai suprematisti bianchi, per distruggere la vita degli immigrati musulmani con molteplici autobombe. La trama si svolge a Garden City, una piccola cittadina sulle High Plains degli Stati Uniti occidentali che per decenni ha prosperato grazie all’accoglienza di immigrati da tutto il mondo.

La pellicola segue gli abitanti della città, alcuni nuovi arrivati e alcuni residenti di lunga data, mentre realizzano il loro sogno di diventare cittadini americani e migliorare la vita di se stessi e degli altri, e mentre sperimentano l’impatto con il governo Trump e il suo rapido cambiamento nella situazione. Uno sguardo attento e approfondito che osserva atteggiamenti e politiche nei confronti dell’immigrazione.

Le dinamiche immigratorie e la convivenza tra diverse comunità negli States

Il messaggio del documentario è chiaro: le persone che hanno lavorato per decenni per costruire Garden City rispondono alle sfide di un rapido cambiamento politico dall’interno e dall’esterno e si sforzano di guarire dalla rivelazione della cospirazione e dalle sue conseguenze.

Garden City, Kansas, si chiede: di chi è il paese? Come possono sopravvivere le comunità rurali senza accogliere gli immigrati? Come affronteremo come nazione il pericolo continuo della violenza della supremazia bianca? Infine, il film è un microcosmo dell’America in un momento di cambiamenti rapidi e incerti.

Garden City, Kansas è stato diretto da Bob Hurst e prodotto da Tess Banion e Bob Hurst.