Napoleon: il trailer del film con Joaquin Phoenix

Il primo trailer ufficiale dell’atteso film con protagonista Joaquin Phoenix.

Il trailer ufficiale di Napoleon, film diretto da Ridley Scott con Joaquin Phoenix protagonista.

Tra i film più attesi di questo 2023 vi è senza ombra di dubbio Napoleon, nuova pellicola diretta da Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. Un film che si preannuncia già come imperdibile, che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 23 novembre e del quale è stato da poco divulgato il primissimo trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Napoleon

Napoleon verrà distribuito in tutti i cinema da Eagle Pictures. La pellicola, come ampiamente intuibile già dal titolo, è incentrata sulla figura dello storico generale e politico francese, una delle figure in assoluto più importanti e influenti dell’intera storia mondiale.

Ad interpretare Napoleone vi è Joaquin Phoenix, una vera e propria garanzia per un ruolo così prestigioso e importante. Celebre per la parte di Commodo ne Il Gladiatore dello stesso Scott del 2000, valsagli una candidatura ai Premi Oscar del 2001 per il migliore attore non protagonista, Phoenix ha poi ottenuto altre candidature nel 2006, nel 2013 e nel 2020, vincendo l’ambita statuetta proprio in quest’anno per la sua straordinaria interpretazione in Joker. La scelta migliore per un ruolo impegnativo come quello di Napoleone, con le prime immagini dell’attore nelle sue nuove vesti che erano già circolate circa un mese fa.

Basandosi sulla sceneggiatura opera di David Scarpa, la trama del film seguirà ovviamente le vicende di Napoleone, dalla salita al potere alle sue conquiste in giro per l’Europa fino ad arrivare alla sua caduta. Grande spazio verrà dato anche alle vicende strettamente personali di Napoleone e alla relazione e alla storia di quest’ultimo con la moglie Josephine, interpretata nel film da Vanessa Kirby.

Produzione degli Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, il film è stato prodotto dallo stesso Ridley Scott, da Kevin Walsh, da Mark Huffam, e da Joaquin Phoenix, mentre nelle vesti di produttori esecutivi vi sono invece Aidan Elliott e Michael Pruss.

Ecco qui di seguito il primo trailer ufficiale di Napoleon.

Napoleon, la nuova prova di Ridley Scott

Ridley Scott è pronto a stupire ancora una volta con questo Napoleon. Dopo l’esordio alla regia con The Duellists nel 1977, il regista classe 1937 ha da subito conquistato le scene grazie alla creazione di capolavori assoluti della storia del cinema come Alien e Blade Runner.

Con il passare del tempo, Scott ha continuato a conquistare le sale con film come Il Gladiatore, Prometheus, o anche Sopravvissuto – The Martian, mentre negli ultimissimi anni il regista si è distinto per altre ottime pellicole come The Last Duel e House of Gucci.

Le altissime aspettative per Napoleon, alla luce della straordinaria carriera del regista britannico, non verranno certamente deluse.