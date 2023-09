Hypnotic, uscito su Prime il thriller con Ben Affleck

Finalmente è disponibile su Amazon Prime il nuovissimo thriller di Robert Rodriguez con Ben Affleck: si chiama Hypnotic, ecco tutto quello che c’è da sapere.

A partire dal 20 settembre 2023 Hypnotic è disponibile su Amazon Prime. Il thriller era stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 come “Film di mezzanotte” e aveva riscosso un buon successo da parte della critica. Il film è diretto da Robert Rodriguez e ha come protagonista Ben Affleck.

Non si tratta di un thriller “classico”, ma di una pellicola che si è rivestita anche di un lato “pop” grazie all’interpretazione del suo personaggio principale. Sembra, infatti, che Ben Affleck abbia voluto dare un tono più da commedia a quella che sarebbe stata una trama perfetta per un’opera di Christopher Nolan.

Hypnotic era stato precedentemente presentato a Cannes e poi a luglio 2023 è arrivato nei cinema italiani, ma non era stato particolarmente considerato a causa dell’uscita di tantissimi altri film, in primis Barbie. Ora, forse, grazie allo streaming potrà avere una rivincita: d’altronde a molte pellicola è toccato un destino simile, basti pensare a Elemental.

Ma di cosa parla Hypnotic?

Hypnotic, trama, cast e trailer del thriller pop con Ben Affleck

La trama di Hypnotic si concentra su Danny Rourke, un poliziotto di Austin ossessionato dal rapimento della giovane figlia. L’agente inizia a indagare su una serie di rapine in banca e qui cominciano ad accadere fatti apparentemente sovrannaturali ed entra in scena la sensitiva Diana che lo mette sulle tracce di un uomo pericolosissimo chiamato Dellrayne. Danny si convince che quest’uomo sappia qualcosa del rapimento della figlia e da qui si sviluppa la storia vera e propria.

Il cast del thriller prevede, oltre ovviamente a Ben Affleck nel ruolo di Danny, anche Alice Braga che interpreta la sensitiva e William Fitchner nei panni dell’uomo pericoloso a cui il poliziotto dà la caccia. Seguono J.D. Pardo, Dayo Okeniyi e la giovanissima Hala Finley, che interpreta la figlia del protagonista. Ecco qua il trailer.

Hypnotic è diretto da Robert Rodriguez, che si è occupato anche della sceneggiatura, della fotografia e del montaggio. Il film ha ricevuto già numerose recensioni positive, che hanno colto la sua voglia di affermarsi come opera cinematografica nonostante la presentazione apparentemente da B movie. In particolare, la critica ha apprezzato gli intrecci complicati e il finale imprevedibile e non scontato.