Fear the Walking Dead: il trailer dell’ultima stagione

Pubblicato il trailer ufficiale della stagione finale della serie spin-off di The Walking Dead.

Il trailer ufficiale della seconda metà dell’ultima stagione di Fear the Walking Dead. Alla conclusione di Fear the Walking Dead manca ormai davvero poco. Praticamente tra un mese esatto arriverà la seconda metà dell’ottava e ultima stagione della serie spin-off di The Walking Dead, con gli ultimi sei episodi che sono stati presentati dal trailer ufficiale che è stato pubblicato da poco.

Il trailer ufficiale dell’ultima stagione di Fear the Walking Dead

Gli ultimi sei episodi dell’ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead saranno disponibili a partire dal prossimo 22 ottobre, con lo show che terminerà per la precisione il prossimo 19 novembre con un finale diviso in due parti.

Ad aumentare l’attesa dei numerosi fan della serie l’uscita del trailer, che ha già rivelato alcune anticipazioni interessanti in merito ad alcuni dei personaggi principali. Al centro della trama vi è il desiderio da parte di Madison Clark (Kim Dickens) di trasformare PADRE nel rifugio sicuro che quest’ultimo avrebbe dovuto essere fin dall’inizio. La notizia dei piani di Madison finisce però con il diffondersi ampiamente, con PADRE che finisce di conseguenza nuovamente in pericolo.

Il cast dell’ultima stagione di Fear the Walking Dead comprende oltre a Kim Dickens anche Lennie James e Colman Domingo nei panni rispettivamente di Morgan Jones e di Victor Strand. Completano il cast Danay Garcia, Austin Amelio, Karen David, Christine Evangelista, Jenna Elfman e Rubén Blades.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale della seconda metà dell’ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead.

Fear the Walking Dead: la prima metà dell’ottava stagione

Fear the Walking Dead è uno spin-off e prequel della celebre The Walking Dead e ha iniziato ad andare in onda su AMC a partire dal 23 agosto del 2015. La prima parte di questa ottava e ultima stagione composta in totale da dodici episodi è andata invece in onda sempre sull’emittente AMC dal 14 maggio al 18 giugno di quest’anno.

La storia narrata in questi primi sei episodi era ripartita dalla rivelazione di Madison ancora viva, con quest’ultima ritenuta morta in seguito a quanto accaduto nella quarta stagione. Queste alcune recenti dichiarazioni da parte di Kim Dickens a ComicBook.com in merito all’ultima stagione della serie:

“Penso che il cast si sia presentato e abbia dato il proprio cuore e la propria anima non lasciando nulla sul tavolo. E penso che il pubblico lo sentirà. Penso che sarà molto soddisfacente per loro”.